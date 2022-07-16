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9 часов назад

В конфетах Skittles нашли меняющий ДНК токсин

РИА "ФедералПресс"

В федеральный суд Северной Калифорнии подали иск на компанию Mars Inc. В документе утверждают, что производитель добавлял в состав конфет Skittles токсин, прекрасно зная о его вредных свойствах.

В конфетах Skittles нашли меняющий ДНК токсин
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Жительница Сан-Леандро Дженил Темз утверждает, что из-за конфет здоровье людей подвергается риску, о котором они даже не подозревают. Женщина уверена, что эти конфеты генотоксичны и способны изменить ДНК человека.

Считается, что компания Mars была в курсе токсичности ингредиентов, однако менять состав конфет не стала.

В феврале 2016 года компания пообещала, что откажется от токсина. В 2019 году пообещала повторно перейти на безопасное производство, но до сих пор неизвестно, сделала ли это, пишет Mk.ru.

Дженил Темз утверждает, что Mars и сейчас торгует опасными для человека конфетами на территории США. Состав на упаковке указан, но настолько маленьким шрифтом, что прочитать его крайне сложно даже людям с отличным зрением.

Болезни и лекарства,
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