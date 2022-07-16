В конфетах Skittles нашли меняющий ДНК токсин

В федеральный суд Северной Калифорнии подали иск на компанию Mars Inc. В документе утверждают, что производитель добавлял в состав конфет Skittles токсин, прекрасно зная о его вредных свойствах.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Жительница Сан-Леандро Дженил Темз утверждает, что из-за конфет здоровье людей подвергается риску, о котором они даже не подозревают. Женщина уверена, что эти конфеты генотоксичны и способны изменить ДНК человека.

Считается, что компания Mars была в курсе токсичности ингредиентов, однако менять состав конфет не стала.

В феврале 2016 года компания пообещала, что откажется от токсина. В 2019 году пообещала повторно перейти на безопасное производство, но до сих пор неизвестно, сделала ли это, пишет Mk.ru.