Чем опасна пигментация кожи и как себя защитить

Пигментация возникает по разным причинам. Почему на коже появляются пятна и что с этим делать, "Рамблеру" рассказала эксперт — Наталья Николаевна Козлова, и.о. заведующей дерматовенерологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н.

Фото: National Cancer Institute on Unsplash National Cancer Institute on Unsplash

Как объясняет Наталья Козлова, пигментация — довольно распространенное явление у людей, обусловленное отложением пигмента меланина. Это вещество вырабатывается специальными клетками — меланоцитами. От количества пигмента в организме зависит и оттенок кожи. Он не всегда распределяется по коже равномерно, поэтому возникают пигментные (гиперпигментированные) пятна с разным оттенком.

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Специалисты выделяют следующие виды подобного недуга:

Веснушки (эфелиды). Это небольшие (до 2 мм в диаметре) пигментные пятна золотистого или светло-коричневого оттенка, обычно располагающиеся на лице или кистях рук. Причиной возникновения в большинстве случаев становится воздействие ультрафиолета.

Солнечное (возрастное) лентиго. Образования коричневого цвета развиваются из небольших пятен в крупные очаги. Болезнь проявляется у взрослых людей со светлой кожей, а с годами становится более выраженной;

Хлоазма. Возникновение симметрично расположенных желто-коричневых пятен с четкими границами на лице и теле становится следствием гормональных изменений в организме или свидетельствуют о нарушениях в работе внутренних органов;

Мелазма. Темно-коричневые пятна появляются в результате гормональных изменений и воздействия ультрафиолета;

Посттравматическая пигментация. Возникновение подобного рода пигментации связано с накоплением вещества в тканях, образовавшихся после травм;

Лекарственная гиперпигментация. В результате приема определенных медикаментов в коже откладывается меланин, способствующий диффузным изменениям оттенка кожи.

Несмотря на свою неэстетичность, пигментные пятна в большинстве случаев не представляют опасности для здоровья. Однако, если они меняют свой размер, цвет и форму, следует обратиться к дерматологу.

Каковы же основные причины возникновения подобных отклонений в организме?

Генетика. Наиболее склонны к появлению пигментных пятен белокожие северяне; Гормональные изменения. Беременность, послеродовый период, менопауза, любые гормональные сбои могут привести к появлению пигментации; Механические повреждения. Ожоги, травмы или некорректно проведенные косметологические процедуры становятся причиной агрессивной пигментации на поврежденных участках; Воздействие ультрафиолета. Ультрафиолетовые и солнечные лучи также губительны для кожи; Возрастные изменения кожи. Новообразования появляются в результате старения организма под влиянием ослабления защитных свойств кожного покрова.

Основная мера профилактики недуга заключается в защите организма от ультрафиолетового излучения.

"Рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами в жаркую погоду, не посещать солярии и добавить в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами", — советует Наталья Козлова.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Если же предупредить появление гиперпигментации не удается, пациенту необходимо комплексное лечение.