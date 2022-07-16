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26 минут назад

Чем опасна пигментация кожи и как себя защитить

Катя Кобышева
Козлова Наталья Николаевнаэксперт

Пигментация возникает по разным причинам. Почему на коже появляются пятна и что с этим делать, "Рамблеру" рассказала эксперт — Наталья Николаевна Козлова, и.о. заведующей дерматовенерологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н.

Чем опасна пигментация кожи и как себя защитить
Фото:  National Cancer Institute on Unsplash National Cancer Institute on Unsplash

Как объясняет Наталья Козлова, пигментация — довольно распространенное явление у людей, обусловленное отложением пигмента меланина. Это вещество вырабатывается специальными клетками — меланоцитами. От количества пигмента в организме зависит и оттенок кожи. Он не всегда распределяется по коже равномерно, поэтому возникают пигментные (гиперпигментированные) пятна с разным оттенком.

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Специалисты выделяют следующие виды подобного недуга:

  • Веснушки (эфелиды). Это небольшие (до 2 мм в диаметре) пигментные пятна золотистого или светло-коричневого оттенка, обычно располагающиеся на лице или кистях рук. Причиной возникновения в большинстве случаев становится воздействие ультрафиолета.
  • Солнечное (возрастное) лентиго. Образования коричневого цвета развиваются из небольших пятен в крупные очаги. Болезнь проявляется у взрослых людей со светлой кожей, а с годами становится более выраженной;
  • Хлоазма. Возникновение симметрично расположенных желто-коричневых пятен с четкими границами на лице и теле становится следствием гормональных изменений в организме или свидетельствуют о нарушениях в работе внутренних органов;
  • Мелазма. Темно-коричневые пятна появляются в результате гормональных изменений и воздействия ультрафиолета;
  • Посттравматическая пигментация. Возникновение подобного рода пигментации связано с накоплением вещества в тканях, образовавшихся после травм;
  • Лекарственная гиперпигментация. В результате приема определенных медикаментов в коже откладывается меланин, способствующий диффузным изменениям оттенка кожи.

Несмотря на свою неэстетичность, пигментные пятна в большинстве случаев не представляют опасности для здоровья. Однако, если они меняют свой размер, цвет и форму, следует обратиться к дерматологу.

Каковы же основные причины возникновения подобных отклонений в организме?

  1. Генетика. Наиболее склонны к появлению пигментных пятен белокожие северяне;
  2. Гормональные изменения. Беременность, послеродовый период, менопауза, любые гормональные сбои могут привести к появлению пигментации;
  3. Механические повреждения. Ожоги, травмы или некорректно проведенные косметологические процедуры становятся причиной агрессивной пигментации на поврежденных участках;
  4. Воздействие ультрафиолета. Ультрафиолетовые и солнечные лучи также губительны для кожи;
  5. Возрастные изменения кожи. Новообразования появляются в результате старения организма под влиянием ослабления защитных свойств кожного покрова.

Основная мера профилактики недуга заключается в защите организма от ультрафиолетового излучения.

"Рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами в жаркую погоду, не посещать солярии и добавить в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами", — советует Наталья Козлова.
Козлова Наталья Николаевна
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Если же предупредить появление гиперпигментации не удается, пациенту необходимо комплексное лечение.

После постановки диагноза дерматолог проводит косметологическую процедуру, направленную на устранение пигментации. Продолжительность терапии подбирается индивидуально и зависит от размера, расположения пятен и других параметров. Наиболее эффективным методом считается фотолечение — воздействие на кожный покров и меланин в клетках световых волн. В результате процедуры темный пигмент разрушается, пятна светлеют и исчезают. Чаще всего такое лечение проводят в осенне-зимний период.
Козлова Наталья Николаевна
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Болезни и лекарства,Наталья Козлова,МИД России,
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