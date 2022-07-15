Педиатр напомнил алгоритм действий при укусах клещей

Тем, кто только заметил клеща, Бутрий посоветовал не мешкать и сразу удалить его с помощью тонкого пинцета, нитки или специальной ручки-лассо. «Все остальные методы менее эффективны и увеличивают риск заражения», — написал он. После этого, по словам врача, нужно сжечь вынутого клеща на огне спички, вымыть кожу вокруг места укуса с мылом и обработать антисептиком. Далее следует (при условии отсутствия противопоказаний) принять «Юнидокс Солютаб» в дозировке 4,4 миллиграмма на килограмм веса (но не более 200 миллиграммов) и в течение месяца наблюдать за признаками энцефалита (температура без других признаков ОРВИ, головная боль, светобоязнь) и боррелиоза (мигрирующая эритема, боли в суставах). Если признаки проявятся, нужно срочно обратиться к врачу.