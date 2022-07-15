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1 час назад

Педиатр объяснила, как частые простуды влияют на иммунитет

Letidor.ru

Симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) знакомы каждому. Но не все знают, что переохлаждение, сквозняки или мокрые ноги сами по себе вызвать болезнь не могут. Охлаждение организма попросту снижает местный иммунитет, из-за чего возбудителям простуды легче попасть в организм — и ребенок начинает болеть. Подробности читайте в нашей новости.

Как частые простуды влияют на иммунитет
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, способны ли частые простуды укрепить иммунитет ребенка. По мнению специалиста в этом нет никакой взаимосвязи.Врач отметила, что ребенок может болеть ОРВИ до 12 раз в год, но это не указывает на то, что таким способом укрепляется его иммунитет.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр назвала неэффективные методы лечения простуды у детей.

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