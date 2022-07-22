Почему молодые мужчины сталкиваются с импотенцией

Принято считать, что импотенция угрожает только мужчинам в возрасте. Однако на самом деле проблемы с эректильной дисфункцией могут настигнуть даже молодого человека до 35 лет. Подробнее о неочевидной причине, которая может спровоцировать проблемы в постели – в материале "Рамблера".

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По данным сексологов, от проблем с эрекцией страдает 21% молодых европейцев.

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Чтобы установить причину происходящего, ученые собрали 4000 волонтеров и раздали им медицинский тест-опросник на определение проблем с эрекцией, а также опросник на предмет употребления алкоголя, поскольку алкогольное опьянение является одной из самых частых причин нарушения эрекции. Однако этот фактор ученые хотели исключить, поскольку за последние 10 лет употребление спиртного среди молодежи осталось на прежнем уровне.

Специалисты долгое время пытались выяснить, что могло за последние годы повлиять на эрекцию мужчин, и предположили, что всему виной доступность фильмов для взрослых. Врачи решили проверить, есть ли связь между порнозависимостью и проблемами в сексе. Поэтому добровольцы также получили анкету с вопросами на тему просмотра картин 18+.

В ходе работы выяснилось, что почти у всех юношей, которые сталкивались с нарушением эректильной дисфункции, была зависимость от порнографии в той или иной степени. Что интересно, мужчины, которые мастурбировали без помощи порнофильмов, на эрекцию не жаловались. А вот любители фильмов для взрослых пострадали от своей зависимости.

По мнению экспертов, проблемы в постели возникают у таких мужчин в первую очередь из-за завышенных ожиданий. Фильмы 18+ напичканы мифами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Они учат молодых людей тому, что женщины легко возбуждаются, что им не нужны предварительные ласки и что они выглядят всегда определенным образом. Но в жизни такое встречается редко.