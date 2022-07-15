Как выявить задержку речевого развития и к кому обратиться

Задержкой речевого развития называют более позднее приобретение у ребенка речевых навыков и освоение устной речи по сравнению с принятыми возрастными нормами. К примеру, ребенок в год должен уметь произносить небольшое количество несложных слов (мама, папа). В два года словарный запас обычно в несколько раз увеличивается, ребенок уже может строить небольшие фразы, задавать такие вопросы как «Кто это? Что это?». В три года ребенок, как правило, умеет уже составлять короткие предложения, знает много слов, его речь начинают понимать окружающие. Ребенок может легко сказать, как его зовут, какого он пола, сколько ему лет, как зовут его маму и папу. В четыре года в норме ребенок может соединять между собой несколько предложений, тем самым объединяя их в небольшой и осмысленный рассказ, у него все чаще появляются такие вопросы как «Зачем? Почему?». В пять лет ребенок в большинстве случаев умеет довольно подробно описывать какие-либо происходящие с ним события, выговаривает правильно все звуки.