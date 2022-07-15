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30 минут назад

Как выявить задержку речевого развития и к кому обратиться

Мира Маркина
Мягкова Ирина Васильевнаэксперт

Задержкой речевого развития называют более позднее приобретение у ребенка речевых навыков и освоение устной речи по сравнению с принятыми возрастными нормами. К примеру, ребенок в год должен уметь произносить небольшое количество несложных слов (мама, папа). В два года словарный запас обычно в несколько раз увеличивается, ребенок уже может строить небольшие фразы, задавать такие вопросы как «Кто это? Что это?». В три года ребенок, как правило, умеет уже составлять короткие предложения, знает много слов, его речь начинают понимать окружающие. Ребенок может легко сказать, как его зовут, какого он пола, сколько ему лет, как зовут его маму и папу. В четыре года в норме ребенок может соединять между собой несколько предложений, тем самым объединяя их в небольшой и осмысленный рассказ, у него все чаще появляются такие вопросы как «Зачем? Почему?». В пять лет ребенок в большинстве случаев умеет довольно подробно описывать какие-либо происходящие с ним события, выговаривает правильно все звуки.

Как выявить задержку речевого развития и к кому обратиться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Задержка речевого развития у детей может иметь совершенно различные причины. Например, она может возникнуть вследствие негативного влияния на нервную систему ребенка из-за каких-либо осложнений у его мамы в период беременности или же во время родов. Задержка речевого развития также может возникнуть из-за генетических заболеваний или если, например, родители почти не уделяли внимания развитию речи у своего ребенка. Также нарушения в развитии речи могут возникать из-за неврологических или психиатрических заболеваний у ребенка. В некоторых случаях задержка речевого развития может говорить об аутизме или умственной отсталости.
Мягкова Ирина Васильевна
Мягкова Ирина ВасильевнаДетский врач логопед-дефектолог «СМ-Клиника. Дети»
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Принято, что врачи не ставят задержку речевого развития детям до трех лет, так как в таком возрасте это не считается критическим нарушением. Однако, учитывая, что задержка речевого развития может быть вызвана различными заболеваниями, важно своевременно выявить задержку речевого развития.

Хотелось бы подчеркнуть, что, если ребенок продолжает в 3-5 лет существенно отставать в речевом развитии от своей возрастной нормы, следует обязательно обратиться за помощью к специалисту для выяснения причин задержки речевого развития и назначения соответствующего лечения. Важно понимать, что без должного лечения в течение нескольких лет ребенок может заметно отстать в психоречевом развитии, что в дальнейшем может привести к стойким дефектам речи и интеллектуальному отставанию.
Мягкова Ирина Васильевна
Мягкова Ирина ВасильевнаДетский врач логопед-дефектолог «СМ-Клиника. Дети»

Врачом, который диагностирует и лечит задержку речевого развития, является детский невролог. При подозрении на умственную отсталость или аутизм невролог может направить ребенка на прием к другим специалистам – нейропсихологу или психиатру. Лечение задержки речевого развития обычно происходит с помощью правильно подобранной индивидуальной программы занятий с логопедом. Такие занятия представляют собой специальные упражнения для запуска и развития речи и обычно включают в себя артикуляционную гимнастику, игровые техники и логопедический массаж, благодаря которому можно нормализовать тонус мышц языка, круговой мышцы рта, улучшить кровоснабжение органов артикуляции.

Стоит отметить, что если речь у ребенка запаздывает на полгода-год, он понимает фразы, и его интеллект не снижен, то логопедических занятий в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы речь постепенно дошла в показателях до нормы. Вместе с тем, детям, у которых выявляются грубые задержки развития, обычно назначают занятия уже с логопедом-дефектологом. Такие занятия отличаются от обычных логопедических занятий тем, что логопед-дефектолог умеет результативно работать с детьми, плохо понимающими речь.
Мягкова Ирина Васильевна
Мягкова Ирина ВасильевнаДетский врач логопед-дефектолог «СМ-Клиника. Дети»
Болезни и лекарства,Ирина Мягкова,
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