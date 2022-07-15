Как выявить задержку речевого развития и к кому обратиться

Задержкой речевого развития называют более позднее приобретение у ребенка речевых навыков и освоение устной речи по сравнению с принятыми возрастными нормами. К примеру, ребенок в год должен уметь произносить небольшое количество несложных слов (мама, папа). В два года словарный запас обычно в несколько раз увеличивается, ребенок уже может строить небольшие фразы, задавать такие вопросы как «Кто это? Что это?». В три года ребенок, как правило, умеет уже составлять короткие предложения, знает много слов, его речь начинают понимать окружающие. Ребенок может легко сказать, как его зовут, какого он пола, сколько ему лет, как зовут его маму и папу. В четыре года в норме ребенок может соединять между собой несколько предложений, тем самым объединяя их в небольшой и осмысленный рассказ, у него все чаще появляются такие вопросы как «Зачем? Почему?». В пять лет ребенок в большинстве случаев умеет довольно подробно описывать какие-либо происходящие с ним события, выговаривает правильно все звуки.
Принято, что врачи не ставят задержку речевого развития детям до трех лет, так как в таком возрасте это не считается критическим нарушением. Однако, учитывая, что задержка речевого развития может быть вызвана различными заболеваниями, важно своевременно выявить задержку речевого развития.
Врачом, который диагностирует и лечит задержку речевого развития, является детский невролог. При подозрении на умственную отсталость или аутизм невролог может направить ребенка на прием к другим специалистам – нейропсихологу или психиатру. Лечение задержки речевого развития обычно происходит с помощью правильно подобранной индивидуальной программы занятий с логопедом. Такие занятия представляют собой специальные упражнения для запуска и развития речи и обычно включают в себя артикуляционную гимнастику, игровые техники и логопедический массаж, благодаря которому можно нормализовать тонус мышц языка, круговой мышцы рта, улучшить кровоснабжение органов артикуляции.