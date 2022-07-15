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42 минуты назад

Лень может сигнализировать о развитии серьезных болезней

Мир новостей

Специалист подчеркнула, что нередко слабость и постоянная сонливость могут предупреждать о развитии депрессивных состояний, однако чаще всего лень оказывается симптомом имеющихся аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

Лень может сигнализировать о развитии серьезных болезней
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам Романенко, когда пациент жалуется на не проходящую лень и апатию, медики стараются исключить «какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз». Человек с таким заболеванием нередко ощущает общую слабость, пишет портал URA.Ru.

Кроме того, приступы лени и постоянное желание «прикорнуть» говорит о наличии разных хронических заболеваний. Если уже с утра настроение оставляет желать лучшего и не хочется вставать, то это может указывать на психоэмоциональные проблемы, с которыми лучше разбираться вместе со специалистом.

Болезни и лекарства,
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