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2 часа назад

Чем опасно ковыряние в носу

Ferra.ru

Учёные, изучающие загрязнители окружающей среды, рассказали, чем может быть чревато простое ковыряние в носу.

Чем опасно ковыряние в носу
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Исследователи пояснили, что ковыряться в носу — совершенно естественная привычка. Дети, которые ещё не усвоили социальные нормы, очень рано начинают засовывать пальцы в нос. В носу же образуется слизь, которая представляет собой важный биологический фильтр для улавливания пыли, аллергенов и патогенов. Например, золотистый стафилококк, способный вызывать различные инфекции, часто обнаруживается именно в носу.

В этом и заключается опасность ковыряния. Оно может быть связано с повышенным риском передачи золотистого стафилококка на раны, где он представляет наиболее серьёзную угрозу. Ковыряние в носу также может способствовать передаче пневмококков (Streptococcus pneumoniae), причины пневмонии.

Другими словами, засовывание пальца в нос — отличный способ загнать патогены глубже в организм или распространить их вокруг себя. Поэтому лучше всего сохранять аккуратность: мыть руки перед и после этого дела.

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