Чем опасно ковыряние в носу

Учёные, изучающие загрязнители окружающей среды, рассказали, чем может быть чревато простое ковыряние в носу.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Исследователи пояснили, что ковыряться в носу — совершенно естественная привычка. Дети, которые ещё не усвоили социальные нормы, очень рано начинают засовывать пальцы в нос. В носу же образуется слизь, которая представляет собой важный биологический фильтр для улавливания пыли, аллергенов и патогенов. Например, золотистый стафилококк, способный вызывать различные инфекции, часто обнаруживается именно в носу.

В этом и заключается опасность ковыряния. Оно может быть связано с повышенным риском передачи золотистого стафилококка на раны, где он представляет наиболее серьёзную угрозу. Ковыряние в носу также может способствовать передаче пневмококков (Streptococcus pneumoniae), причины пневмонии.