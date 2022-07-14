Названы передающиеся через воду в бассейне опасные заболевания

В бассейне можно заразиться гепатитом А или вирусом папилломы человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Билибок. Другие опасные заболевания, передающиеся через воду, он назвал в интервью для News.ru.

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Врач объяснил, что отдых в бассейне опаснее, чем может показаться. Даже в хлорированной воде могут долго сохраняться различные виды инфекций, которые без труда попадают в организм.

«Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, — это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже»,

— сообщил эксперт. Кроме того, через воду распространяется вирус гепатита А, предупредил Билибок.

Не только вода, но и поручни, а также другое оборудование могут стать источником инфекции.

«Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки»,

— отметил врач.

«Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают (вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа), они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде»,

— заключил иммунолог.