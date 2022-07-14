Кардиолог назвала способ проверить состояние сердца

"Допустим, человек живет на третьем этаже, привычно поднимается каждый день к себе в квартиру. Но вдруг он стал останавливаться на каждом пролете. Это уже повод обратиться к врачу, чтобы получить направление на кардиограмму",

Также она подчеркнула, что дискомфорт и нехватка воздуха при патологиях сердца могут возникать не только при ходьбе по лестнице, но и при других видах физических нагрузок. При этом «лестничный тест» позволяет выявить не только проблемы с сердцем, но и возможные дисфункции других органов, сообщает «МедикФорум».