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18 минут назад

Терапевт Лапа рассказала о последствиях использования кондиционеров

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Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о последствиях использования кондиционеров.

Терапевт рассказала о последствиях использования кондиционеров
Фото: RT на русскомRT на русском

«Основное — это ОРВИ, аллергии, бронхиты. Те, кто сидят рядом с кондиционерами, часто жалуются на миозиты. Из-за переохлаждения развиваются воспаления, когда шея заболела, повернуть невозможно. И апофеоз — это пневмонии»,

— заявила она в беседе с URA.RU.

По ее словам, в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, а если такой возможности нет, то одеваться потеплее.

Как отметила Лапа, кондиционеры хороши, если правильно установлены, регулярно обслуживаются и моются.

Болезни и лекарства,
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