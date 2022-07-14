Названы критерии, которые помогут выявить меланому

Дерматовенеролог назвала критерии, которые помогут выявить меланому. Врач дерматовенеролог рассказала, как самостоятельно заподозрить меланому на своем теле. Дарья Смирнова дерматовенеролог Европейского медицинского центра говорит о том, что меланому выявить не просто, она является одним из самых опасных форм рака кожи, которая развивается в пигментных клетках - меланоцитах.

«Обращайте пристальное внимание на любые новые родинки или веснушки, которые появляются на вашей коже, язвы или пятна, которые не заживают, любые существующие родинки, которые начинают меняться, или любые пятна, родинки или поражения, которые выглядят необычно»,

Одним из факторов риска являются УФ-излучения которые пагубно влияют на людей со светлой кожей, таким людям нужно лучше оберегать себя от попадания солнечных лучей на кожу, так как высок риск ожогов, немало важный фактор – наследственность, так же меланома может развиться у людей с ослабленным иммунитетом из-за приема иммуносупрессоров.