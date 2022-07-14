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2 часа назад

Женщина обратилась к врачу из-за сна и узнала о смертельно опасном диагнозе

Lenta.ru

Жительница Дублина, Ирландия, узнала о смертельно опасном диагнозе благодаря сну, после которого она обратилась к врачу и сдала анализы. Об этом пишет Daily Mirror.

Женщина узнала о смертельно опасном диагнозе из-за сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летняя мать четверых детей Шеннон Мерфи рассказала, что ей приснился сон, в котором она пришла к гинекологу, чтобы сдать мазок на онкоцитологию. По словам женщины, все было настолько реалистично, что она восприняла приснившееся как предостережение и обратилась к врачу.

В конце июня, накануне своего дня рождения, Мерфи сдала анализы и стала ждать результат. За день до праздника ей позвонили из клиники и попросили прийти на прием в компании кого-то из близких для поддержки. Британка сразу же насторожилась и заподозрила неладное. Ее опасения подтвердились, когда врач прокомментировала анализы и сказала, что у пациентки рак шейки матки.

Теперь Мерфи готовится к операции и призывает всех женщин внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить осмотр у гинеколога.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии узнала о родинке, которая могла стать смертельно опасной, благодаря посещению парикмахера. 43-летняя Ли Кинг рассказала, что парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки.

Болезни и лекарства,
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