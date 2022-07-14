Гепатолог назвала важный признак цирроза

«Одним из симптомов цирроза печени, который требует немедленной медицинской помощи, является рвота кровью. Это признак того, что цирроз печени ухудшился. Рвота с кровью должна быть проверена. Часто требуется неотложное лечение. Рвота может варьироваться от ярко-красной до коричневой или черной»,

Одним из сильнодействующих продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, является авокадо. Потребление одного авокадо в день может не повлиять на жир на животе, печени или окружность талии, но может способствовать снижению уровня холестерина. Конкретный тип холестерина, который этот плод может снизить. Исследования установили связь между употреблением авокадо и более низкой массой тела, ИМТ и окружностью талии.