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27 минут назад

Гепатолог Южнова назвала важный признак цирроза

Вечерняя Москва

Жирная болезнь печени спровоцирована скоплением жира в печени. Об этом рассказала врач-гепатолог Алла Южнова.

Гепатолог назвала важный признак цирроза
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Одним из симптомов цирроза печени, который требует немедленной медицинской помощи, является рвота кровью. Это признак того, что цирроз печени ухудшился. Рвота с кровью должна быть проверена. Часто требуется неотложное лечение. Рвота может варьироваться от ярко-красной до коричневой или черной»,

— заявила врач.

Болезнь печени может привести к тяжелым последствиями со здоровьем, как говорят эксперты. Рубцовая ткань препятствует нормальной работе печени, сообщает «МедФорум».

Одним из сильнодействующих продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, является авокадо. Потребление одного авокадо в день может не повлиять на жир на животе, печени или окружность талии, но может способствовать снижению уровня холестерина. Конкретный тип холестерина, который этот плод может снизить. Исследования установили связь между употреблением авокадо и более низкой массой тела, ИМТ и окружностью талии.

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