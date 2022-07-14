Правда ли, что ЗППП не повод для расставания

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала какие половые инфекции могут возникнуть не только из-за контакта с вашим половым партнером. ЗППП – страшные 4 буквы, которые дают сомнения женщинам в своих партнерах, так как начинаются различные сомнения и подозрения в измене, но нужно знать, что если врач вам диагностировал заболевание, передающееся половым путем, то это не обязательно передано от вашего полового партнера, а заболевание может развиваться по другим причинам.

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Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала о других факторах провоцирующих возникновения инфекций.

Молочница

Развитие данного заболевания происходит из-за возбудителей молочницы, но они могут не проявляться долгое время. Провоцирующим фактором может стать диета, алкоголь, острые блюда, копченые продукты питания, дисбактериоз, так же влияет прием антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Уреаплазмоз

Уреаплазма так же, как и возбудители молочницы может находиться в организме долгие годы в спящем состоянии, но одним из провоцирующих её факторов является слишком активная половая жизнь.

Цистит и уретрит