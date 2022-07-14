Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
46 минут назад

ЗППП не повод для расставания: половые инфекции могут возникать не только от измены

Inc-News

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала какие половые инфекции могут возникнуть не только из-за контакта с вашим половым партнером. ЗППП – страшные 4 буквы, которые дают сомнения женщинам в своих партнерах, так как начинаются различные сомнения и подозрения в измене, но нужно знать, что если врач вам диагностировал заболевание, передающееся половым путем, то это не обязательно передано от вашего полового партнера, а заболевание может развиваться по другим причинам.

Правда ли, что ЗППП не повод для расставания
Фото: Inc-NewsInc-News

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала о других факторах провоцирующих возникновения инфекций.

Молочница

Развитие данного заболевания происходит из-за возбудителей молочницы, но они могут не проявляться долгое время. Провоцирующим фактором может стать диета, алкоголь, острые блюда, копченые продукты питания, дисбактериоз, так же влияет прием антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Уреаплазмоз

Уреаплазма так же, как и возбудители молочницы может находиться в организме долгие годы в спящем состоянии, но одним из провоцирующих её факторов является слишком активная половая жизнь.

Цистит и уретрит

Эти заболевания могут быть вызваны обычной кишечной палочкой.Как говорит Любовь Ерофеева – «Без консультации с гинекологом, дерматологом и без уточнения диагноза, нельзя в чем-либо обвинять своего полового партнера. Возможно, он не виноват.»

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители