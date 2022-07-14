Почему россияне стали чаще болеть циррозом печени

Ученые подвели итоги масштабного международного исследования заболеваемости циррозом печени и опубликовали их в издании The Lancet. Исследование проводилось в 195 странах с 1990 по 2017 годы. Выяснилось, что в странах бывшего СССР заболевания печени — распространенная проблема. "Рамблер" расскажет, почему россияне все чаще болеют циррозом.

Исследователи изучали не только количество больных, но и причины распространения цирроза. А также социально-экономические последствия болезни – уменьшение продолжительности жизни и потеря возможности работать.

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Из доклада следует, что Россия занимает четвертое место в списке по возрастанию случаев смерти от цирроза. Она уступает только Украине, Белоруссии и Литве. Статистика также показала, что ситуация становится хуже со временем, а не улучшается от года к году.

The Lancet

За 2017 год от цирроза умерли свыше 1,3 млн. человек во всем мире (соотношение умерших женщин и мужчин составляет приблизительно 1 к 2), это порядка 2,4% от всех смертей за год.

Меньше всего от цирроза умирали в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии (3,7 – 2,9 чел на 100 тыс. населения). Больше всего смертей в Египте, при этом в стране почти не болеют алкогольным циррозом.

А в странах бывшего СССР как раз именно алкоголь является одной из главных причин смертности от цирроза. Его выявляют у каждого третьего заболевшего. За время исследования ученые отметили рост "алкогольных циррозов" в полтора раза по всем постсоветским странам.

При этом лидирует по смертности от алкогольного цирроза Испания, от гепатита В – в Сенегале, а от гепатита С – в Японии. Предпосылками для увеличения случаев цирроза ученые называют, в первую очередь, распространение гепатитов B и C. Чаще всего они передаются передается при переливании крови и половых контактах. Возможна вертикальная передача плоду при родах, татуировки и повреждения кожи.