Заболевания, с которыми можно спутать обезьянью оспу

«Кожная сыпь — это частное проявление инфекционных и неинфекционных заболеваний. Что приходит на ум — это корь, краснуха, но всё-таки там отличия есть, характер сыпи отличается. Пациент просто может не понять. Кроме того, это всякие аллергические проявления, там тоже часто сыпи бывают. Аутоиммунные заболевания. Есть кожные заболевания разные, когда пузырьки образуются».