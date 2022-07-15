Заболевания, с которыми можно спутать обезьянью оспу

Для них также характерна кожная сыпь и высокая температура. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Николай Крючков указал, что заболевание развивается в течение трёх недель. Однако за обезьянью оспу можно принять и другие недуги.
«Кожная сыпь — это частное проявление инфекционных и неинфекционных заболеваний. Что приходит на ум — это корь, краснуха, но всё-таки там отличия есть, характер сыпи отличается. Пациент просто может не понять. Кроме того, это всякие аллергические проявления, там тоже часто сыпи бывают. Аутоиммунные заболевания. Есть кожные заболевания разные, когда пузырьки образуются».
При наличии сыпи, высокой температуры и увеличения лимфатических узлов необходимо вызвать врача и сообщить тому, что вы подозреваете у себя обезьянью оспу, заявил Крючков. Также он посоветовал изолироваться больным и тем, кто с ним контактировал, на три недели.