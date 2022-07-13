Постоянная нехватка сил: чем опасен синдром хронической усталости

При синдроме хронической усталости человек не может расслабиться — из-за этого нередко возникают серьезные проблемы со здоровьем. Избавиться от этого синдрома можно самостоятельно, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, характерным признаком синдрома хронической усталости является постоянная нехватка сил, а также трудности с засыпанием.

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— Это достаточно известный синдром. Его наиболее частым симптомом является ощущение постоянной хронической усталости в прямом смысле этого слова. Человек ложится спать — он устал, просыпается, немного поработал — снова устал. А может даже и ночью плохо спать и практически не высыпаться. Ощущение постоянного заколдованного круга: человек не может никак отдохнуть, чувствует постоянное перенапряжение, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что возникает такое состояние в результате недосыпа, а также выраженных психических и физических нагрузок. Оно развивается в течение нескольких месяцев или даже лет, отметил врач.

Синдрому хронической усталости часто подвержены трудоголики и люди с повышенным чувством значимости, уточнил эксперт.

— Многие боятся потерять работу, говорят: «Если я расслаблюсь, меня кто-нибудь обгонит». Такие люди берут короткие отпуска, у них нет коллег, которым они могли бы делегировать обязанности. У них есть некая степень невроза, которая приводит к постоянному напряжению, — пояснил специалист.

При наличии синдрома хронической усталости важно научиться уделять время не только работе, уверен врач.

— Такое состояние связано именно с нехваткой полноценного отдыха. Тут можно порекомендовать отдохнуть, но не как многие делают: пришел, лег, расслабился, а именно сменить вид деятельности. Если вы пять дней в неделю блещете умом, то следующие несколько дней лучше что-то делать физически. Поиграть в футбол, покататься на велосипеде — это даст телу возможность переключиться на другие виды деятельности. Но не нужно переходить на физическую активность и доводить до апогея, — посоветовал Кондрахин.

Врач предупредил, что в сложных случаях надо обратиться к неврологу для выяснения причины постоянной тревожности. Как правило, это нарушение циркадных ритмов: день-ночь, бодрствование-сон. Также можно посетить психолога, который поможет разобраться в причинно-следственной связи таких явлений, рекомендовал собеседник «ВМ».

Синдром хронической усталости относится к синдромам-исключениям: перед его диагностикой необходимо проверить организм на наличие других патологических состояний, уточнил Кондрахин.

— Синдром хронической усталости — это синдром отрицания всего другого. Когда у человека не находят грубой патологии, организм хорошо функционирует, нет ничего, кроме усталости, — вот тут мы и говорим о синдроме хронической усталости. Его можно спутать с другими заболеваниями: допустим, депрессия проявляется так же. Многие вирусные заболевания протекают аналогично: например, вирус папилломы человека. Цитомегаловирус при обострении дает классику синдрома хронической усталости. Состояние после перенесенных заболеваний или вызванное различными недугами тоже очень похоже, — перечислил собеседник «ВМ».