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1 час назад

Врач назвала проявляющийся в ногах ранний признак диабета

Вечерняя Москва

Врач-терапевт Ирина Андреева сообщила, что один из признаков высокого уровня сахара может появиться в ногах до того, как произошло повреждение нерва.

Врач назвала проявляющийся в ногах ранний признак диабета
Фото: PexelsPexels

— Предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови, как правило, проявляются в течение нескольких дней или недель. Повторяющийся сильный зуд в руках, ступнях и голенях — еще один менее известный симптом диабета, — сказала специалист.

Заболеваемость диабетом стремительно растет во всем мире, что вызывает обеспокоенность медицинского сообщества. Для многих диагноз знаменует собой начало страданий на всю жизнь.

По словам врача, причина зуда и сухости в ногах при развитии диабета заключается в снижении поступающего в конечности потока крови. Тем не менее зуд и сухость могут возникнуть не только из-за высокого уровня сахара, но и по причине кожных инфекций. Однако если зуд и сухость не проходят даже после регулярного использования лосьонов, то это повод обратиться к врачу, передает слова Андреевой «МедикФорум».

Всего сахарным диабетом во всем мире страдают более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типами диабета.

Так, у людей, которые испытывают постоянный и неконтролируемый голод, может наблюдаться диабет, так как употребление пищи не обеспечивает их достаточным количеством энергии.

Болезни и лекарства,Ирина Андреева,
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