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1 час назад

Дерматолог рассказал о необычных чешуйках на коже пациента

Вечерняя Москва

Британский доктор Мартин Скарр поделился историей своего пациента, который обратился к нему с проблемой шелушащейся кожи на голове. Об этом стало известно в среду. 13 июля.

Дерматолог рассказал о необычных чешуйках на коже
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Мужчина обратился к доктору с жалобой на зуд кожи головы и множество шелушащихся участков на лысине. Он посещал дерматологов, ему прописывали разные крема и гели, но ни один из них не помог.

"Судя по назначенным препаратам он столкнулся с актиническим кератозом, также называемым солнечным кератозом. Он провоцирует шелушение участков кожи из-за ее повреждения прямыми лучами солнца. Данные участки бывают не более двух миллиметров в длину и до одного сантиметра в диаметре. Зачастую их легче почувствовать, чем увидеть из-за их специфической текстуры",

рассказал Скарр.

Помимо того, что эти фрагменты кожи довольно неприглядны на вид, основная их опасность кроется в том, что от пяти до десяти процентов данных новообразований могут стать злокачественными, трансформируясь в плоскоклеточный рак. И его причиной тоже является воздействие солнца, резюмировал доктор.

До этого онколог Александр Серяков объяснил, что ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающихся заболеваний и опухолей.

Болезни и лекарства,Александр Серяков,
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