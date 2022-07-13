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36 минут назад

Эксперт назвала основные причины обострения варикозного расширения вен в летний период

Inc-News

Эксперт из Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о варикозе и способах его уменьшения в летний период.

Основные причины обострения варикоза летом
Фото: Inc-NewsInc-News

Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о том, как уберечь свои ноги от варикозных расширений в летнее время.

Эксперт утверждает, что при температуре в 23 – 25 градусов наши вены становятся уже более уязвимыми, происходит отечность нижних конечностей, сложность в ходьбе из-за ощущения тяжести в ногах и, естественно, начинается разбухание вен, которое заметно невооруженным глазом.

«Своевременная диагностика и лечение, а также профилактика обязательны, ведь осложнения варикоза очень серьезные, например, тромбоз и трофические язвы»,

— утверждает Чижевская.

Основными факторами риска возникновения варикоза могут являться как избыточная масса тела, так и плоскостопие, которое тоже очень влияет на взбухание вен из-за неправильного распределения нагрузки на стопу, а также пожилой возраст, наследственность, употребление табачных изделий, подвижность голеностопного сустава и конечно же воздействие прямых солнечных лучей.

«И без того тонкие стенки вен и сосудов расширяются, кровоток усиливается, но венозные клапаны не справляются с ситуацией, и кровь частично задерживается в сосудах, проступая синим рисунком на коже»,

— предупреждает Ольга Чижевская.

Таким образом, можно выделить три причины обострения варикоза вен в летний период:
  • Высокая вероятность застоя крови.
  • Снижение тонуса вен.
  • Общее замедление кровообращения в нижних конечностях.

Чижевская рекомендует: не перегреваться в летнее время, следить за уровнем водного баланса, не ходить под палящим солнцем, использовать солнцезащитные крема и увлажнять кожу ног, носить обувь по размеру, сменить каблуки на плоскую подошву с небольшим подъемом и естественно использовать ортопедическую стельку, контрастный душ тоже будет помощником для укрепления стенок сосудов и улучшения кровообращения.

Болезни и лекарства,
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