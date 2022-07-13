Основные причины обострения варикоза летом

Эксперт из Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о варикозе и способах его уменьшения в летний период.

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Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о том, как уберечь свои ноги от варикозных расширений в летнее время.

Эксперт утверждает, что при температуре в 23 – 25 градусов наши вены становятся уже более уязвимыми, происходит отечность нижних конечностей, сложность в ходьбе из-за ощущения тяжести в ногах и, естественно, начинается разбухание вен, которое заметно невооруженным глазом.

«Своевременная диагностика и лечение, а также профилактика обязательны, ведь осложнения варикоза очень серьезные, например, тромбоз и трофические язвы»,

— утверждает Чижевская.

Основными факторами риска возникновения варикоза могут являться как избыточная масса тела, так и плоскостопие, которое тоже очень влияет на взбухание вен из-за неправильного распределения нагрузки на стопу, а также пожилой возраст, наследственность, употребление табачных изделий, подвижность голеностопного сустава и конечно же воздействие прямых солнечных лучей.

«И без того тонкие стенки вен и сосудов расширяются, кровоток усиливается, но венозные клапаны не справляются с ситуацией, и кровь частично задерживается в сосудах, проступая синим рисунком на коже»,

— предупреждает Ольга Чижевская.

Высокая вероятность застоя крови.

Снижение тонуса вен.

Общее замедление кровообращения в нижних конечностях. Таким образом, можно выделить три причины обострения варикоза вен в летний период: