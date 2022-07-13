Основные причины обострения варикоза летом

Эксперт из Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о варикозе и способах его уменьшения в летний период.
Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатров» рассказала о том, как уберечь свои ноги от варикозных расширений в летнее время.
Эксперт утверждает, что при температуре в 23 – 25 градусов наши вены становятся уже более уязвимыми, происходит отечность нижних конечностей, сложность в ходьбе из-за ощущения тяжести в ногах и, естественно, начинается разбухание вен, которое заметно невооруженным глазом.
«Своевременная диагностика и лечение, а также профилактика обязательны, ведь осложнения варикоза очень серьезные, например, тромбоз и трофические язвы»,
— утверждает Чижевская.
Основными факторами риска возникновения варикоза могут являться как избыточная масса тела, так и плоскостопие, которое тоже очень влияет на взбухание вен из-за неправильного распределения нагрузки на стопу, а также пожилой возраст, наследственность, употребление табачных изделий, подвижность голеностопного сустава и конечно же воздействие прямых солнечных лучей.
«И без того тонкие стенки вен и сосудов расширяются, кровоток усиливается, но венозные клапаны не справляются с ситуацией, и кровь частично задерживается в сосудах, проступая синим рисунком на коже»,
— предупреждает Ольга Чижевская.
Чижевская рекомендует: не перегреваться в летнее время, следить за уровнем водного баланса, не ходить под палящим солнцем, использовать солнцезащитные крема и увлажнять кожу ног, носить обувь по размеру, сменить каблуки на плоскую подошву с небольшим подъемом и естественно использовать ортопедическую стельку, контрастный душ тоже будет помощником для укрепления стенок сосудов и улучшения кровообращения.