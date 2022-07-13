Как лекарство от мигрени может помочь в похудении

В попытках сбросить лишний вес люди прибегают к самым разным способам: одни налегают на спорт, другие пробуют различные диеты, иные обращаются к психологу.

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С каждым годом вариантов, которые помогут прийти к фигуре мечты, становится все больше. К примеру, ученые из США выяснили, что лекарство от мигрени может помочь в снижении веса. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из медицинского центра Southwestern Medical Center в Техасе провели эксперимент на лабораторных мышах. Работа заняла у них несколько лет. Все это время специалисты пытались найти связь между мигренью и ожирением, приемом препаратов от недуга и изменением массы тела.

В исследовании с лабораторными мышами, страдающими от лишнего веса, ученые задействовали шесть видов триптанов – так называется специальная группа препаратов, которые специально разработали для затяжных приступов мигрени. Все мыши получали жирную еду, но одна группа из них при этом также получала препарат из титанов.

Спустя 24 дня эксперимента американцы провели контрольные замеры, после чего выяснилось, что группа мышей, которая не получала препарат от мигрени, в среднем поправилась на 5%. А животные, которые принимали фроватриптан, похудели на 3,6%. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.