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54 минуты назад

Иммунолог рассказал, кто может быть невосприимчив к оспе обезьян

Москва24

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 назвал группу людей, которые могут быть невосприимчивы к оспе обезьян.

Иммунолог рассказал, кто может быть невосприимчив к оспе обезьян
Фото: Москва24Москва24

12 июля в России выявили первый случай заболевания. Вирус обнаружили у молодого человека в Санкт-Петербурге, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

По словам эксперта, существует категория людей, которые могут быть защищены от оспы обезьян. "Это только предположение, но вообще те, кто у нас привиты от натуральной оспы, а это люди старше 40 лет, теоретически сохраняют к ней иммунитет. А он перекрестно защищает от оспы обезьян. То есть это люди, родившиеся в 1980 году и раньше", – отмечает врач.

"Теоретически эти люди могут оказаться вообще невосприимчивыми к оспе обезьян", – Владимир Болибок, врач – аллерголог-иммунолог.

Специалист напомнил, что заболевание передается при тесном контакте, а после окончания инкубационного периода у зараженных появляется сыпь и температура.

"Я допускаю, что у кого-то может быть латентное течение, как и при любом заболевании: бывают варианты от молниеносного течения до латентного. То есть человек не знает, что он болен, и является просто носителем этого возбудителя. При любой инфекции весь этот спектр будет встречаться", – говорит эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что заражение оспой обезьян может быть опасно для детей и беременных. Кроме того, осторожными следует быть людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто тяжело перенес коронавирус.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,Евгений Тимаков,
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