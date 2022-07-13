Иммунолог рассказал, чем можно заразиться в бассейне

"Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование можно заразиться вирусом папилломы – это вирусные бородавки", – отметил эксперт.