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1 час назад

Иммунолог рассказал, чем можно заразиться в бассейне

Москва24иещё 1

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться вирусами ветрянки, герпеса, гепатита А, а также ротавирусом и энтеровирусом, сообщает News.ru.

Иммунолог рассказал, чем можно заразиться в бассейне
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

"Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование можно заразиться вирусом папилломы – это вирусные бородавки", – отметил эксперт.

Болибок подчеркнул, что все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.

По словам медика, наиболее опасной являются энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния. Причем последняя обычно попадает в открытый бассейн через питомцев.

Ранее исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии", глава компании "Подиатр", эксперт ФормТотикс Ольга Чижевская рассказала, какая обувь летом провоцирует грибок.

По словам специалиста, в жару следует избегать плохо "дышащей" обуви, в частности, не носить долго резиновые сапоги на дачном участке. Эксперт также посоветовала делать солевые ванночки с каплей масла чайного дерева для профилактики кожных заболеваний.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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