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1 час назад

Косметолог предупредила о «коже курильщика»

Lenta.ruиещё 1

Курение может спровоцировать хрупкость сосудов и быстрое старение кожи лица, предупредила косметолог Наталья Лачинова. О других проявлениях негативного влияния сигарет на внешность она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Косметолог предупредила о «коже курильщика»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка заявила, что курение приводит нарушению микроциркуляции крови, из-за чего ухудшается доставка кислорода и полезных веществ к коже лица, и сосуды становятся очень хрупкими. Из-за нехватки питания кожа приобретает землистый цвет, становится сухой, обезвоженной, чувствительной к воздействию окружающей среды, появляется купероз на щеках и крыльях носа. В косметологии даже существует такое понятие, как «кожа курильщика», добавила она.

Тем не менее, по словам Лачиновой, остановить ускоренный процесс старения и восстановить качество эпидермиса вполне реально, если отказаться от вредной привычки и пройти курс косметологических процедур, которые поспособствуют оздоровлению кожи, например, плазмолифтинга и биоревитализации, а также удалить сосуды при помощи фототерапии. В свою очередь, от пилингов или лазерных шлифовок лучше отказаться, так как агрессивные методики могут усугубить ситуацию, предупредила специалистка.

Болезни и лекарства,
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