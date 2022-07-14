Косметолог предупредила о «коже курильщика»

Курение может спровоцировать хрупкость сосудов и быстрое старение кожи лица, предупредила косметолог Наталья Лачинова. О других проявлениях негативного влияния сигарет на внешность она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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Специалистка заявила, что курение приводит нарушению микроциркуляции крови, из-за чего ухудшается доставка кислорода и полезных веществ к коже лица, и сосуды становятся очень хрупкими. Из-за нехватки питания кожа приобретает землистый цвет, становится сухой, обезвоженной, чувствительной к воздействию окружающей среды, появляется купероз на щеках и крыльях носа. В косметологии даже существует такое понятие, как «кожа курильщика», добавила она.