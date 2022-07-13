Назван способ снизить риск развития внутрибольничной пневмонии

Пневмония является одной из наиболее распространённых инфекций, возникающих в медицинских учреждениях, и в большинство случаев – это пневмония, не связанная с искусственной вентиляцией лёгких, которая убивает до 30% инфицированных. Исследователи доказали, что возможно снизить риск заражения на 92%.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Один из факторов риска развития пневмонии, не связанной с искусственной вентиляцией лёгких (NVHAP – non-ventilated hospital-acquired pneumonia) – это плохая гигиена полости рта у пациентов, утверждают американские исследователи.

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«Согласно растущему количеству рецензируемых научных работ, многих случаев NVHAP можно было бы избежать, если бы сотрудники больницы более добросовестно чистили зубы лежачих пациентов. Вместо этого многие больницы часто пропускают чистку зубов», – цитирует Мedscape Диан Бейкер, профессора сестринского дела штата Сакраменто, которая более десяти лет изучала NVHAP.

«Я скажу вам, что сегодня подавляющее большинство из десятков тысяч медсестер в больницах понятия не имеют, что пневмония вызывается микробами во рту», – утверждает Бейкер.

Пневмония возникает, когда микробы вызывают инфекцию в лёгких. NVHAP, представляющая опасность практически для всех пациентов больниц, часто вызывается бактериями изо рта, которые собираются в липкую биопленку на нечищеных зубах и всасываются в лёгкие. Пациенты подвергаются более высокому риску, если они лежат ровно или остаются неподвижными в течение длительного времени, поэтому значение имеет и периодическая мобилизация пациента.

По данным Национальной организации по профилактике NVHAP, которая была основана в 2020 году, эта пневмония поражает примерно одного из каждых 100 пациентов больницы и убивает от 15% до 30% из них. Для тех, кто выживает, болезнь часто продлевает их пребывание в больнице до 15 дней и повышает вероятность того, что они будут повторно госпитализированы в течение месяца или переведены в отделение интенсивной терапии.

Чистка зубов и мобилизация пациентов, по мнению исследователей, могут привести к серьёзным позитивным результатам, что было доказано на практике.

Так, в одной из больниц Калифорнии было проведено исследование с акцентом на уход за полостью рта и периодическое поднятие верхней части туловища пациентов в постели, что снизило частоту внутрибольничной пневмонии примерно на 70%.

В медицинском центре Саттера в Сакраменто благодаря лучшему уходу за полостью рта число случаев NVHAP сократилось, в среднем, на 35% в год.

И самые убедительные результаты получены в больнице для ветеранов в Салеме, штат Вирджиния, где пилотная программа ухода за полостью рта снизила заболеваемость NVHAP на 92%, что спасло, по оценкам, 13 жизней всего за 19 месяцев.