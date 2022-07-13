Врач рассказал, как эффективно защититься от оспы обезьян

В России выявлен первый случай заболевания оспой обезьян. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболевший вернулся из поездки по странам Европы. Нужно ли опасаться эпидемии, телеканал «МИР 24» спросил у врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова.

Фото: Мир24 Мир24

- Заболевшему мужчине 32 года. Он сам обратился к медикам с характерной сыпью, пациент изолирован, болезнь протекает в легкой форме. Круг его контактов после возвращения в Россию был небольшим, он сразу установлен, и все контактировавшие взяты под контроль, под наблюдение. Как думаете, принятых мер достаточно для того, чтобы предотвратить распространение болезни в стране?

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Иван Коновалов: Если действительно все контактные лица находятся под надзором, изолированы, и мы знаем инкубационный период до 21 дня, мы способны ограничить круг тех, кто может заражаться от этого источника инфекции.

- Если сдержать обезьянью оспу все-таки не удастся, насколько защищены от болезни те жители России, которые в детстве были привиты от классической оспы?

Иван Коновалов: Есть действительно информация, подтверждаемая практикой, что вакцинация от натуральной оспы дает определенную защиту от тяжелых и летальных случаев и других видов оспы, в частности, оспы обезьян. Но до конца не ясно, насколько этот иммунитет сохранился. Потому что массовая вакцинация прекратилась в 1980 году.

- А на всякий случай вакцинироваться стоит сейчас?

Иван Коновалов: Это будет решать не каждый человек самостоятельно, а будет приниматься решение массово, когда пройдут дополнительные тестирования. В том числе и новых кандидатов в вакцины против оспы. И, возможно, будет выпущен дополнительный, обновленный формат препарата.

- По какому сценарию развития событий нужно будет всех россиян вакцинировать от классической оспы или специальной вакциной от оспы обезьян?

Иван Коновалов: Ну вообще вакцинировать всех сразу можно будет, если болезнь будет действительно отличаться большим количеством летальных исходов. Как, например, та же самая натуральная оспа. Но пока говорить о том, что оспа обезьян требует тотальной вакцинации населения, в частности, в Российской Федерации, мы не видим.

- Вернемся к первому российскому пациенту. Как произошло заражение, не уточняется, но медики постоянно обращают внимание, что заразиться воздушно-капельным путем невозможно, только при тесном контакте. А между тем, только за одну неделю с 27 июня по 3 июля в мире зафиксировали более 2,5 тысяч новых случаев заражения. Если болезнь не является высоко контагиозной, или попросту заразной, то почему чиновники ВОЗ не исключают рисков чрезвычайных ситуаций из-за распространения этой болезни?

Иван Коновалов: Во-первых, нужно понимать, что для того, чтобы что-то утверждать, нужно накопить достаточное количество информации. И сейчас очень активно прорабатываются цепочки передачи инфекции. Наблюдают, какие люди с какими другими людьми контактировали, в каких условиях, какие типы контактов существовали. Поскольку однозначно отрицать капельный путь передачи инфекции нельзя.

Другое дело, что заразность обезьяньей оспы, в сравнении с заразностью, например, ветряной оспой или корью, гораздо ниже. И поэтому для того, чтобы заразить другого человека, нужен действительно тесный контакт длительное время. Не обязательно этот контакт должен быть, допустим, половым. Это может быть контактно-бытовой путь инфицирования. В том числе и с капельками слюны.

- Возможно, что мы все-таки не до конца осознаем масштаб угрозы. Если даже вспомнить, в начале эпидемии ВИЧ бытовало мнение, что болезнь распространяется только среди гомосексуалистов и наркоманов, что впоследствии не подтвердилось.

Иван Коновалов: Несмотря на то, что большинство выявленных сейчас случаев относятся к мужчинам, занимающимися сексом с другими мужчинами, это не значит, что обезьянья оспа не может заражать других людей. Мы эту инфекцию знаем достаточно давно, она наблюдалась еще с 50-х годов ХХ века. И с 70-ых мы знаем структуру, строение этого вируса. И в странах, где большое количество людей заражалось ежегодно, например, Конго и Центральная Африка, там болеют и пожилые, и дети, и люди среднего возраста. Поэтому тут речь идет не только о том, кто может заразиться, но и о том, кто друг друга заражает. То есть цепочка передачи, о которых мы говорили ранее.

- А насколько легко и хорошо болезнь поддается лечению в современных условиях? И насколько велик риск умереть от оспы обезьян?

Иван Коновалов: На сегодняшний день, летальность при инфицировании оспой обезьян оценивается, в зависимости от разных субтипов вируса, от 1% до максимум 10% процентов в популяции. Но очень сильно зависит от исходного состояния здоровья человека. Потому что, например, дети раннего возраста и люди с нарушенным состоянием иммунитета, допустим, люди с онкологией или получающие какие-то химиопрепараты, они больше подвержены и у них, теоретически, может возникать летальный исход чаще. То же самое относится к ВИЧ-инфицированным людям. Но говорить на сегодняшний момент о том, как будет вести себя вирус в популяции, например, в Европе или в России, достаточно сложно. Потому что, в том числе, вы правильно упомянули, у нас большое число людей, которые до 1980 года были привиты против натуральной оспы и, возможно, имеют иммунитет против обезьяньей оспы тоже.

- Лето – сезон путешествий, значит, и риски увеличиваются. По каким симптомам, помимо волдырей, можно заподозрить, что из отпуска ты привез не только новые эмоции?

Иван Коновалов: Ну в целом самый частый симптом, заставляющий обращаться к врачам, – это, конечно же, лихорадка. Это нарушение общего самочувствия. И для оспы обезьян довольно характерно увеличение различных групп лимфоузлов. Соответственно, что еще до первого пациента, идентифицированного на территории Российской Федерации, Роспотребнадзор выпускал соответствующие рекомендации для медицинских учреждений по тому, как правильно заподозрить, выявить и, соответственно, подтвердить случаи этой инфекции. На этом и строится защита окружающих. Тест-системы в России есть, и их количество будет увеличиваться. Соответственно, это позволит нам выявлять инфицированных и разобщать цепочки передачи инфекции.

- А при общении с людьми, которые вернулись из поездок и испытывают какое-то недомогание, нужно придерживаться особых гигиенических правил?

Иван Коновалов: Гигиенические правила должны выполняться всеми людьми. Казалось бы, банальное, – это мытье рук, это проветривание помещений, это достаточная дистанция с человеком, у которого есть какие-то симптомы недомогания. Это общие человеческие, наверное, правила. Ну и тот человек, который плохо себя чувствует, не должен пытаться вылечиться на ногах, ему имеет смысл обратиться за медицинской помощью. Особенно если в предыдущие несколько дней или недель он посещал регионы с отмечавшимися вспышками той или иной инфекции.

- После первого завозного случая, как думаете, стоит тестировать на оспу обезьян всех въезжающих в страну? Учитывая, что число инфицированных в мире уже более 9 тысяч.