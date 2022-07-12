Невролог перечислил несколько способов облегчить мигрень

Мигрень считается второй по значимости причиной, по которой люди становятся инвалидами. Сейчас по всему миру от этой болезни страдает более одного миллиарда человек. Невролог Даниэль Уилхор из Колорадского университета перечислила наиболее эффективные методы, которые помогут справиться с симптомами этого заболевания.

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Люди, у которых возникает мигрень, считают, что это просто сильная головная боль. Поэтому они не идут к врачу и это состояние остаётся недиагностированным. Учёные выяснили, что на появление мигрени влияют генетика и окружающая среда.

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Мигрень сама по себе может быть очень изнурительной. Во время приступов человек просто не способен почти ничего делать. Многие люди из-за чувствительности к звуку и свету отказываются от социальной жизни до тех пор, пока им не станет легче.

Есть множество препаратов от мигрени. Некоторые из них продаются по рецепту. Однако принимать их могут далеко не все из-за повышенной чувствительности к лекарствам, к тому же у кого-то может просто не хватать на них денег.

Но есть другой вариант - альтернативная медицина. Существуют методы, которые без лекарств помогают облегчить симптомы мигрени. Согласно исследованиям, такие методы улучшают сон, эмоциональное состояние человека, вызывают у него повышенное чувство контроля.

Стресс считается основным «пусковым механизмом» мигрени. Помочь избавиться от этого может медитация осознанности. Во время такой медитации нужно сосредотачивать внимание на том, что происходит в настоящий момент. Учёные обнаружили, что такие медитации могут уменьшить интенсивность головной боли и снизить частоту её появления.

Еще один метод - биологическая обратная связь. Она предполагает, что человек отслеживает основные показатели своего здоровья при стрессе. Эти показатели должны отражаться на мониторе, а специалист-терапевт должен обучать упражнениям, которые помогают справиться со стрессом. Научно доказано, что такой способ уменьшает частоту и снижает тяжесть мигренозных головных болей, симптомы, связанные с инвалидностью.

При регулярных занятиях йогой у человека снижается уровень стресса и может даже полностью уйти мигрень.

Полезными при мигрень могут оказаться мануальные техники. Среди них - пассивное вытяжение и растяжение шейного отдела позвоночника, расслабление триггерных точек, миофасциальное расслабление. Согласно научным работам, эти методы вместе с лекарственным лечением уменьшают интенсивность боли и её восприятие, снижают частоту приступов мигрени.

Известно, что снизить уровень стресса и расслабиться помогает массаж. Кроме того, он способен улучшить сон и уменьшить частоту появления мигрени.

Есть пациенты, которым помогает иглоукалывание. Согласно большому метаанализу 2016 года, такой подход снижает интенсивность боли при приступе мигрени и частоту появления этих приступов. Положительный эффект сохраняется даже после 20 недель лечения.

Для предотвращения приступов мигрени можно обратиться и к травяным добавкам или нутрицевтики. Также научно доказано, что магний участвует в регуляции кровеносных сосудов и электрической активности мозга. Из других веществ, предупреждающих мигрень, специалист называет витамин B2, коэнзим Q10, пиретрум, или Tanacetum parthenium.