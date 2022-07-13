Кому не грозит заражение вирусом оспы обезьян

Привитые от натуральной оспы люди могут быть невосприимчивы к вирусу оспы обезьян. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
«Те, кто у нас привиты от натуральной оспы, а это люди старше 40 лет, теоретически сохраняют к ней иммунитет. А он перекрестно защищает от оспы обезьян. То есть это люди, родившиеся в 1980 году и раньше»,
— цитирует специалиста «Москва 24».
Болибок подчеркнул, что это лишь предположение. Накануне, 12 июля, в разговоре с «ВМ» иммунолог объяснил, как передается оспа обезьян, а также об условиях для быстрого распространения вируса.
12 июля в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у россиянина, вернувшегося из Европы. Сообщается, что заболевший проживал один, а круг его контактов был ограничен. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.