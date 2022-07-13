Четыре характерных признака сердечного приступа

Каждые 40 секунд у одного жителя США случается инфаркт. При этом ежегодно в стране таких случаев насчитывается примерно 805 тысяч. Специалисты-медики перечислили в статье издания Eat This, Not That! ключевые симптомы, по которым легко понять, что у вас или у кого-то из близких случился сердечный приступ.

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Кардиолог из Медицинского центра Палм-Бич-Гарденс доктор Рахул Аггарвал говорит, что сегодня сердечные приступы так часто встречаются из-за того, что люди мало двигаются. Больше всего подвержены риску инфаркта те, кто имеет лишний вес и неправильно питается. Некоторую роль играет и генетика, то есть наследственность.

Прямо перед сердечным приступом человек чаще всего ощущает боль в груди, верхней части спины, шее, челюстиу него может возникнуть изжога или отрыжка (расстройство желудка), рвота и тошнота. Также ему может стать трудно дышать.

Доктор Карри-Винчелл говорит, что для сердечного приступа может быть характерно чувство усталости либо неспособность отдышаться. Этот признак очень распространён. Связан он с тем, что во время инфаркта сердце начинает получать меньше крови, а значит, в организм поступает меньше кислорода.

Помимо боли в груди, пациенты с сердечным приступом часто жалуются на истощение, головокружение или ощущение, при котором кажется, что кружится голова. Связано это с тем, что сердце начинает работать активнее, чем обычно, и перекачивать кровь в заблокированные области сердца. В результате количество крови, поступающей в мозг, уменьшается.