4 опасных заблуждения о раке

Рак – одна из тех болезней, вокруг которой ходит множество мифов. Многие из них не имеют ничего общего с реальностью, но миллионы людей продолжают в них верить, нередко нанося вред и себе, и окружающим. Подробнее про мифы об онкологии, про которые пора забыть – в материале "Рамблера".
Подавляющая часть популярных и не очень народных средств не была изучена специалистами, а потому мы едва ли можем быть уверены в их эффективности.
Но даже принимая во внимание этот факт, многие люди обращаются к народным средствам, считая, что они не могут навредить. Однако это заблуждение: в лучшем случае прием некоторых трав может спровоцировать аллергию или расстройство ЖКТ, в худшем – крайне негативно повлиять на метаболизм противоопухолевых препаратов.
Некоторые люди склонны считать, что раньше раком никто не болел. Но на самом деле упоминания о меланоме, раке кожи, можно найти еще в трудах Гиппократа, датированных V веком до нашей эры. Более того, свидетельства наличия опухоли были выявлены у мумий XVIII века, найденной учёными в Венгрии. Таким образом, можно сделать вывод, что люди болели раком во все времена, но из-за отсутствия эффективных методов диагностики медики не знали об этом заболевании.
Онкология не передается воздушно-капельным, бытовым или иным путем. Это один из самых вредных мифов, из-за которого страдают онкобольные.
Однако есть вирусы и бактерии, которые могут повысить риск развития опухоли. В их числе:
Медицине известны случаи, когда онкология поражала даже тех, кто вел максимально здоровый образ жизни. Однако тем не менее эксперты уверены: отказ от алкоголя и никотина, разнообразное питание, спорт и защита кожи от солнца способны сократить риск развития рака до 70%.
Немаловажны и регулярные скрининги. С их помощью можно выявить онкологию на ранней стадии, когда явные симптомы еще не дают о себе знать.
К примеру, женщинам с 18 лет нужно хотя бы раз в три года сдавать мазок на цитологию из шейки матки, а после 40 лет раз в два года проходить маммографию. Мужчины в этом возрасте должны регулярно обследоваться на рак предстательной железы.