4 опасных заблуждения о раке

Рак – одна из тех болезней, вокруг которой ходит множество мифов. Многие из них не имеют ничего общего с реальностью, но миллионы людей продолжают в них верить, нередко нанося вред и себе, и окружающим. Подробнее про мифы об онкологии, про которые пора забыть – в материале "Рамблера".

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Рак лечится народными методами

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Подавляющая часть популярных и не очень народных средств не была изучена специалистами, а потому мы едва ли можем быть уверены в их эффективности.

Но даже принимая во внимание этот факт, многие люди обращаются к народным средствам, считая, что они не могут навредить. Однако это заблуждение: в лучшем случае прием некоторых трав может спровоцировать аллергию или расстройство ЖКТ, в худшем – крайне негативно повлиять на метаболизм противоопухолевых препаратов.

Рак – относительно новая болезнь

Некоторые люди склонны считать, что раньше раком никто не болел. Но на самом деле упоминания о меланоме, раке кожи, можно найти еще в трудах Гиппократа, датированных V веком до нашей эры. Более того, свидетельства наличия опухоли были выявлены у мумий XVIII века, найденной учёными в Венгрии. Таким образом, можно сделать вывод, что люди болели раком во все времена, но из-за отсутствия эффективных методов диагностики медики не знали об этом заболевании.

Раком можно заразиться

Онкология не передается воздушно-капельным, бытовым или иным путем. Это один из самых вредных мифов, из-за которого страдают онкобольные.

Однако есть вирусы и бактерии, которые могут повысить риск развития опухоли. В их числе:

Хеликобактер пилори. Повышает риск развития язвы и рака желудка.

Вирусы гепатитов В и С. Они негативно влияют на печень.

Вирус папилломы человека. Некоторые штаммы ВПЧ считаются онкогенными. В таких случаях заболевание может поразить шейку матки, ротовую полость, глотку.

ВИЧ инфекция. Может стать причиной развития злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной тканей и других опухолей.

Предупредить рак невозможно

Медицине известны случаи, когда онкология поражала даже тех, кто вел максимально здоровый образ жизни. Однако тем не менее эксперты уверены: отказ от алкоголя и никотина, разнообразное питание, спорт и защита кожи от солнца способны сократить риск развития рака до 70%.

Немаловажны и регулярные скрининги. С их помощью можно выявить онкологию на ранней стадии, когда явные симптомы еще не дают о себе знать.