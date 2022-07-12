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51 минуту назад

Вирусолог назвал срок восстановления после заражения оспой обезьян

Lenta.ru

Эффективного лечения оспы обезьян на данный момент не существует, однако не стоит паниковать, поскольку заболевание проходит самостоятельно за две-три недели. Такой срок назвал в разговоре с News.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог назвал срок восстановления после заражения оспой обезьян
Фото: Лента.руЛента.ру

Он пояснил, что от заражения поможет уберечься прививка от натуральной оспы.

«Вирусы похожи, но оспа обезьян гораздо слабее по сравнению с натуральной оспой. Бежать и прививаться не стоит», — пояснил Альтштейн.

Специалист подчеркнул, что пока не было сообщений о летальных исходах в Европе, Америке и Азии, они отмечались только в Африке.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов счел возможной искусственную модификацию оспы обезьян. По его словам, в пользу этого говорят изменившиеся свойства вируса, а также то, что сам по себе он мутирует достаточно медленно.

Первый случай заражения оспой обезьян 12 июля был подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу, — по прибытии он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,Александр Чепурнов,Роспотребнадзор,
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