Отвращение к еде может свидетельствовать о повреждениях мозга

Пётр Ткаченко, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что отвращение к еде, которое сопровождается тошнотой или рвотой, может говорить о различного рода повреждениях головного мозга, беременности, железодефицитной анемии, онкологии и постковидном синдроме.
Причин появления тошноты от еды много. Это могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит или повреждение мозга, различные опухоли. Если это длительная тошнота и непроходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение. Он пережил какое-то событие, травмирующее психически». — Пётр Ткаченко, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.
По словам специалиста, тошнота после приёма пищи может появляться у людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта — язвы, рака желудка, аппендицита, а также сахарного диабета. Её могут вызывать и некоторые лекарственные препараты.