Отвращение к еде может свидетельствовать о повреждениях мозга

Причин появления тошноты от еды много. Это могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит или повреждение мозга, различные опухоли. Если это длительная тошнота и непроходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение. Он пережил какое-то событие, травмирующее психически». — Пётр Ткаченко, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.