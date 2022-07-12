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52 минуты назад

Доктор Пётр Ткаченко заявил, что отвращение к еде может свидетельствовать о повреждениях мозга

Моя Москва.онлайн

Пётр Ткаченко, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что отвращение к еде, которое сопровождается тошнотой или рвотой, может говорить о различного рода повреждениях головного мозга, беременности, железодефицитной анемии, онкологии и постковидном синдроме.

Отвращение к еде может свидетельствовать о повреждениях мозга
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Причин появления тошноты от еды много. Это могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит или повреждение мозга, различные опухоли. Если это длительная тошнота и непроходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение. Он пережил какое-то событие, травмирующее психически». — Пётр Ткаченко, врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

По словам специалиста, тошнота после приёма пищи может появляться у людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта — язвы, рака желудка, аппендицита, а также сахарного диабета. Её могут вызывать и некоторые лекарственные препараты.

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