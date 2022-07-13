Чего ждать от появления оспы обезьян в России и насколько она опасна?

В России официально зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Инфекцию в страну завез молодой человек, приехавший из Португалии. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится на контроле и возможность для распространения инфекции в стране купирована. Однако специалисты допускают, что вслед за первым завозным случаем неизбежно произойдут и другие. Что ждет тогда россиян, «Лента.ру» спросила у академика РАН, доктора медицинских наук, эпидемиолога Вадима Покровского, который в начале июля предсказал скорое появление оспы обезьян в России.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Лента.ру»: Существует ли риск того, что не все контакты этого пациента удалось определить? Какова вероятность латентного распространения вируса в России?

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Вадим Покровский: Готовность в России достаточно высокая. Все понимали, что эту болезнь могли завезти, поэтому и Роспотребнадзор издал инструкции, и Минздрав издал инструкции. Я думаю, что сейчас все контактные лица взяты под наблюдение. Тут у меня особых сомнений нет. Но возможны какие-то варианты. История нам показывает, что кто-то свою любовницу не называет. Это все надо учитывать, поэтому все врачи в поликлиниках должны сейчас внимательно относиться к людям с сыпями, лихорадками.

Нельзя исключать, что будут еще какие-то завозы, которые сразу не выявили. Бдительность сейчас — это самое главное.

Насколько известно, большинство случаев смерти от оспы обезьян было среди пациентов с ВИЧ и среди маленьких детей. Они сейчас в опасности?

Естественно, заболевание тяжелее протекает у людей с ослабленным иммунитетом. Они должны проявлять большую осторожность, сократить количество контактов. Недаром в старые добрые времена новорожденного ребенка до 40 дней не показывали даже родственникам, — это был народный способ карантина.

Сейчас нужно на бытовом уровне избегать лишних контактов, тем более что коронавирус тоже несколько активизировался. Так, ношение масок в общественных местах теперь будет уже не вредно, а полезно.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новая версия вируса, вызывающего оспу обезьян, ведет себя необычно. Это действительно так?

Я не согласен. Не вирус ведет себя по-другому, а принципиально изменился иммунитет. Ранее практически все население Земли было иммунизировано от натуральной оспы, и это не давало возможности распространяться оспе обезьян. Затем вакцинация прекратилась, и у оспы вновь появилась возможность распространяться. Вирус этой возможностью воспользовался.

Но вакцинация прекратилась давно, в СССР — с 1983 года. А вспышка произошла именно в этом году. С чем это связано?

Тут может быть и чистая случайность. Раньше было немало случаев распространения оспы обезьян в Нигерии и других странах Центральной Африки, но не было случаев, чтобы это перекидывалось на другие страны мира. Кто-то должен был приехать из Нигерии в Англию и заразить там еще кого-то.

Главное — то, что это должно было рано или поздно случиться, потому что [коллективный] иммунитет ослаб. Об этом последние десять-пятнадцать лет говорилось в работах наших специалистов по натуральной оспе. В частности, они предрекали риск распространения оспы обезьян в том виде, в каком мы это видим сейчас.

Значит, это было предсказано?

И теоретически обосновано.

Оспа обезьян — это уже условное обозначение? Чаще всего ведь оно передается человеку от грызунов? В 2003 году в США ребенок заразился от луговой собачки — это грызун из семейства беличьих.

Да, на самом деле это оспа грызунов, просто первое обнаружение было связано с заражением от обезьяны, которая, в свою очередь, заразилась от африканских грызунов. Именно эти африканские грызуны, видимо, являются основными хозяевами вируса.

Имеет ли смысл возобновлять в каком-либо виде массовую вакцинацию от оспы? Может быть, новой модифицированной вакциной?

Да, эта ситуация подстегнула исследователей. Сейчас как раз многие наши специалисты работают над тем, чтобы создать вакцину, которая бы легче переносилась, чем старая вакцина от натуральной оспы. Довольно реактогенная это была вакцина.

Надо сказать, что обезьянья оспа, видимо, создает у переболевших иммунитет к натуральной оспе. Еще нужно проверить, но скорее всего это так.

Этот вирус, получается, гораздо стабильнее, чем вызвавший глобальную пандемию коронавирус?

Во всяком случае пока значительные мутации в нем не обнаружены. Его стабильность тоже внушает надежду, что тяжелой эпидемии оспы обезьян не будет, что все ограничится какими-то небольшими вспышками.

Складывается мнение, что основные риски распространения оспы обезьян связаны не с характером вируса, а со сложившимся в обществе стереотипом — мол, болезнь распространяется преимущественно среди гомосексуальных мужчин. Это может привести к тому, что одни люди будут скрывать от других факт заболевания, чтобы не подвергнуться осуждению, а другие не станут предпринимать никаких мер профилактики заражения. Что вы думаете по этому поводу?

До сих пор мы с аналогичной проблемой сталкиваемся в борьбе с ВИЧ. Первоначально ВИЧ-инфекцию выявили у мужчин-гомосексуалистов, и во многих головах осталось, что это болезнь людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а нам она не грозит.

Значительно больше случаев заражения было у людей с обычным половым поведением, но в этих группах не проводились профилактические мероприятия. Теперь уже 90 процентов заразились при половых контактах между мужчинами и женщинами. Здесь существует аналогичная опасность.

Чем это обусловлено?

Просто среди мужчин-гомосексуалистов больше людей свободных, то есть менее связанных семьей и детьми. Они активнее путешествуют, имеют контакты в разных странах. Это приводит к тому, что среди них наиболее часто выявляют оспу обезьян.

Опасность же заражения существует для всего населения.

Не нужно сосредотачиваться на мысли, что нам это не грозит. Нет, тут всем нужно быть настороже, и ВИЧ-инфекция как раз нас этому учит.

Те меры профилактики, к которым люди привыкли за время пандемии коронавируса, столь же эффективны против оспы обезьян?

Да, безусловно. Надеюсь, люди не забыли, что нужно мыть руки. Маска же работает от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Конечно, люди расслабились, но я, например, до сих пор, когда в метро захожу, чувствую, что чего-то не хватает, а потом понимаю: маски на лице. Не надо думать, что эти меры нужны только тогда, когда Роспотребнадзор объявил эпидемию. Нет, лучше здесь брать пример с Японии, где люди всегда в масках ходят. Мы над этим смеялись, но цифры показали, что эта традиция помогла им в пандемию.

Теперь вопрос о течении заболевания. Оспа ведь не может проходить без сыпи, мимикрировать под что-то другое или сначала быть совсем незаметной, а потом резко — повреждение легких, как в случае с коронавирусом?

Теоретически возможны бессимптомные варианты, но пока мы их не видим. Это все-таки хорошо изученное заболевание, если сравнивать с коронавирусом, и для риска заражения наибольшую роль играют именно близкие контакты, телесные в том числе.

Многие опасаются, что от оспы обезьян нет специального лечения, то есть это болезнь, от которой нет лекарства.

Противооспенная вакцина от нее защищает. А вот с методами лечения еще нужно посмотреть, какие препараты наиболее эффективны.

Однако все это будут исследовать, чтобы подобрать наиболее оптимальные препараты.

А если в тяжелой форме?