Врач рассказал, как справиться с тремором

При треморе помогает употребление небольшой дозы алкоголя. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-невролога Алексея Кудряшова.

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По его словам, обычно таким способом пользуются те, кто стесняется заболевания перед публичными выступлениями. При этом в борьбе с тремором могут помочь и специальные препараты.

Кудряшов отметил, что зачастую тремор является наследственным заболеванием, которое невозможно вылечить. Однако иногда он возникает при интоксикации, алкоголизме и наркомании.

Невролог подчеркнул, что тремор не несет в себе никакой опасности, он лишь доставляет дискомфорт. Специалист рекомендовал при возникновении заболевания обратиться к врачу во избежание нежелательных последствий для организма.