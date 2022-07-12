Врач дал рекомендации при получении солнечного удара

Солнечный удар – это перегревание, которое может случиться при длительном нахождении на солнце без головного убора. В следствии этого развивается ряд симптомов, причём, появиться они могут спустя время. Как не допустить солнечного удара и что делать, если он всё-таки случился – рассказал врач.
На вопросы ответила Наталья Муштакова, врач-терапевт «Инвитро-Юг». Она указала, что солнечный удар, как правило, вызывает головную боль, покраснение лица, головокружение. Бывает, что поднимается температура, темнеет в глазах, появляется тошнота, рвота, возможны кровотечения из носа.
При первых симптомах, обычно это повышенное потоотделение, следует покинуть солнечное место и найти прохладное, проветриваемое помещение. Лишнюю одежду лучше снять, ослабить галстуки и ремни. Рекомендуется минимизировать физическую активность и пить больше воды. Помочь могут прохладные (но не ледяные) компрессы.
При солнечном ударе нельзя резко охлаждать тело – делать это следует постепенно. Если при получении солнечного удара к зонам тела приложить лёд – может произойти ожог на перегретых тканях. В этот период лучше отказаться от употребления алкоголя, сладкой воды и соков из пакета – лучше предпочесть чистую воду. Важно следить за состоянием и не отказываться от медицинской помощи в надежде, что «само пройдёт».
Отличие солнечного удара от теплового заключается в том, что солнечный удар происходит под воздействием прямых солнечных лучей, а тепловой может случиться без солнца. Тепловой удар может произойти в бане, душном помещении, машине. Он случается из-за перегрева тела, а солнечный – из-за прямого воздействия ультрафиолетовых лучей на голову.
Солнечный удар невозможно получить, находясь в головном уборе, но, если головной убор тёмного цвета – может произойти тепловой удар, так как темные цвета притягивают солнечное тепло и приводят к перегреву головы.
Врач рекомендует не забывать головной убор, планируя выход на улицу в солнечный день, а также рассказывает, каким должен быть рацион питания в период солнечной активности. Отказаться следует от сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду, а наоборот – приводят к желанию пить ещё больше и провоцируют обезвоживание. Также организм обезвоживают кофе и алкоголь – что может приводит к нарушению ритмов сердца. К солнечному удару может привести чрезмерное количество жирной и белковой пищи. Их лучше оставить на вечер, а в течение дня есть больше зелени и овощей.