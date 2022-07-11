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1 час назад

Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба

Lenta.ru

Оторвавшийся тромб грозит быстрой и внезапной смертью, предупредил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. Его слова приводит издание Ura.ru.

Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказал, что риск внезапно умереть от тромбоэмболии есть у некоторых категорий россиян.

«Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется»,

— сказал Конев, добавив, что предварительной симптоматики у отрыва тромба нет.

При предпосылках к тромбозу для профилактики нужно следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, добавил он.

«Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом»,

— привел пример кардиолог.

Болезни и лекарства,Юрий Конев,
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