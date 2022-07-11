Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба

«Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется»,