Врач предупредил о риске внезапно умереть от тромба

Оторвавшийся тромб грозит быстрой и внезапной смертью, предупредил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. Его слова приводит издание Ura.ru.
Специалист рассказал, что риск внезапно умереть от тромбоэмболии есть у некоторых категорий россиян.
«Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется»,
— сказал Конев, добавив, что предварительной симптоматики у отрыва тромба нет.
При предпосылках к тромбозу для профилактики нужно следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, добавил он.
«Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом»,
— привел пример кардиолог.