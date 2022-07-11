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1 час назад

Врач объяснила, как определить высокий уровень холестерина по ногтям

Вечерняя Москва

Бледность ногтей может указывать на высокий уровень холестерина. Об этом заявила британский врач Моника Вассерманн.

Как определить высокий уровень холестерина по ногтям
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Ломкие, медленно растущие ногти на ногах также могут указывать на высокий уровень холестерина",

— отметила эксперт.

Одним из основных предупреждающих признаков, связанных с заболеванием периферических артерий (ЗПА), является ломкость ногтей на ногах. Данное состояние может быть вызвано накоплением холестерина в артериях, что впоследствии приводит к ограничению кровоснабжения ног.

В таком случае Вассерманн рекомендует обратиться к врачу, который проведет анализ крови и обнаружит причину воспаления. При этом следует помнить, что первые признаки повышенного холестерина указывают на развитие сердечного приступа или инсульта, передает «МедикФорум».

Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал, что одним из сильнодействующих продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, является авокадо. При исследовании была установлена связь между употреблением авокадо и более низкой массой тела, ИМТ и окружностью талии. Новое исследование представляет собой крупнейшее и наиболее обширное изучение воздействия авокадо на здоровье, подчеркнул эксперт.

Болезни и лекарства,
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