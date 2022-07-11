Как первая вакцина из клеток собственной опухоли спасает от рака

Медики сообщают о новой надежде в вечной борьбе науки с онкологией - первая вакцина из собственных клеток останавливает рецидивы через четыре месяца. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Рак головы и шеи ежегодно диагностируется у десятков тысяч человек. На голове и шее имеется более 30 областей, где может развиться рак, включая полость рта и горло.

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Французская компания Transgene разработала новую вакцину под кодовым названием TG4050. Она известна как «вирусная векторная вакцина», в которой используется генетически модифицированный вирус коровьей оспы из того же семейства, что вызывает оспу.

Возбудитель был ослаблен до такой степени, что не мог вызывать заболевание, и десятилетиями использовался в программах вакцинации.

В вакцине, в которой используется технология, аналогичная вакцине AstraZeneca Covid, используется ДНК, взятая из опухоли каждого пациента.

Затем генетический фрагмент вставляется в ослабленный вирус, используемый для доставки укола внутрь организма, обучая иммунную систему распознавать рак и бороться с ним, если он вернется.

Его вводят еженедельно в течение шести недель, после чего пациентам вводят бустерную дозу каждые три недели в течение года.

Есть надежда, что организм сможет распознать и уничтожить их до того, как они начнут размножаться и образовывать опухоли.

Главный медицинский директор Transgene доктор Мод Брандели сказала, что это дало пациентам «новую надежду».

Мутации рака могут различаться у разных пациентов, но создание индивидуальной вакцины для каждого пациента должно лучше воздействовать на конкретные клетки.

Вакцину вводят пациентам после операции по удалению опухоли. Прививка должна поймать раковые клетки еще до того, как их можно будет обнаружить при сканировании.

«Если мы сможем научить иммунную систему выбирать те клетки, которые в противном случае привели бы к рецидиву, в то время, когда мы даже не можем их видеть, то шансы на долгосрочное выживание для наших пациентов намного выше», — рассказал консультант-онколог и директор по клиническим исследованиям в центре Клаттербридж, профессор Кристиан Оттенсмайер.

А это работает?

Клинические испытания вакцины проходят успешно. Ни у одного из восьми больных раком головы и шеи, у которых была высокая вероятность рецидива, опухоли не вернулись через четыре месяца после вакцинации.

Для сравнения, у двух пациентов из контрольной группы, которым не сделали прививку, рак вернулся.

Британец Брайан Райт недавно получил свою 10-ю дозу вакцины и в следующие месяцы ему потребуется еще 10 доз.

Год назад Райт перенес 16-часовую операцию по удалению опухоли во рту и замене нижней челюсти костью ноги, за которой последовали недели лучевой терапии.

В интервью СМИ он рассказывал, что крайне странно осознавать, что вам будут вводить собственные опухолевые клетки. Позже ему объяснили, что это не распространит по организму рак, а сделает его невосприимчивым к нему.

Transgene планирует вылечить в общей сложности 30 пациентов с раком головы и шеи.