Арбуз может навредить печени и почкам

По словам эксперта, сочная ягода может оказать негативное влияние на печень и почки. Все дело в веществах, которые используют при выращивании бахчевых:

"Азот, пестициды и нитраты преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках",

Вдобавок к этому арбузы богаты калием, а превышение этого минерала в организме может негативно отразиться на сердце и привести к нарушению сердечного ритма.