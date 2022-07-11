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1 час назад

Арбуз может навредить печени и почкам

Мира Маркина

Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбуза.

По словам эксперта, сочная ягода может оказать негативное влияние на печень и почки. Все дело в веществах, которые используют при выращивании бахчевых:

"Азот, пестициды и нитраты преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках",

– пояснила гастроэнтеролог Яна Прудникова в беседе с Primpress.

Вдобавок к этому арбузы богаты калием, а превышение этого минерала в организме может негативно отразиться на сердце и привести к нарушению сердечного ритма.

Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как выбрать спелый арбуз.

Болезни и лекарства,Видео,
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