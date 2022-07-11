Эндокринолог назвал, чем можно заменить обезболивающее

«Мята повышает аппетит, стимулирует секрет желудочного сока, поэтому ее с осторожностью нужно использовать лицам, у которых есть гастрит или язвенные болезни желудка, потому что при повышении кислотности она может спровоцировать еще большую кислотность. Мята не должна присутствовать в рационе у детей. Но в качестве лечебных свойств, она может способствовать улучшению у них колик. Также мята применяется при синдромах раздраженного кишечника, когда его функция нарушена, появляются различные боли, в том числе запоры», — заключил Тимаков.