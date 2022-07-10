4 привычки, которые повысят чувствительность ваших зубов

В Великобритании с проблемой чувствительности зубов сталкивается каждый третий. Однако усугубить ситуацию могут еще и определенные привычки, связанные с питанием и полостью рта.

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Вообще зубы могут стать чувствительными по самым разным причинам. Чаще всего это происходит, когда обнажается эмаль на поверхности зуба.

Файзан Захир из Bupa Dental Care отмечает, что одна из главных причин этого - повреждение защитной эмали зуба. Обычно такое случается при износе зубов, если зубы ломаются или если они не запломбированы.

Вне зависимости от причины появления чувствительности есть ещё несколько вредных привычек, которые приводят к еще большей чувствительности или повышают вероятность испытать болезненные ощущения при употреблении пищи.

Еда и напитки

Но только определенные. Чтобы не допустить появление чувствительности, старайтесь употреблять как можно меньше кислых продуктов, напитков вроде газировки, рафинированных углеводов, сладостей. Вместе с тем полезными для зубов считаются, по словам Захира, сыр, нецитрусовые фрукты, молоко, овощи.

Чрезмерная чистка зубов

Стоматологи советуют чистить зубы два раза в день. Если вы будете чистить их чаще, то со временем это может привести к рецессии десны, из-за чего обнажатся корни зубов, которые более чувствительны сами по себе.

Скрежетание зубами

Часто это происходит по ночам, но многие даже не осознают этого. Из-за скрежетания может стереться эмаль или даже весь зуб.

Отбеливание зубов