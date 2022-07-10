Врач объяснил, как избавиться от храпа

Храп может быть причиной постоянной сонливости и проблем с памятью, рассказал Эдуард Вязьменов. Все дело в том, что храп может сопровождаться болезнью, которая называется синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

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Что такое храп и апноэ

Во время сна у человека верхние дыхательные пути на уровне глотки падают, издавая тот самый раздражающий звук. Из-за этого спящий не дышит более 10 секунд, и мозг прерывает сон, чтобы человек вдохнул. Спящий тут же засыпает, не помня о пробуждении. И такое повторяется много раз за ночь. Это и есть апноэ. Таким недугом страдают люди с лишним весом. Вред организму При апноэ человек может не дышать на протяжении двух минут. И так повторяется более 10 раз за час. Из-за этого страдает нервная система, и, как следствие, человек не высыпается, испытывает проблемы с памятью и интимной жизнью. Симптомы Апноэ можно узнать по нескольким симптомам:

нарушения сна более 6 месяцев;

дневная сонливость;

избыточная масса тела;

храп громкий и порывистый;

беспокойный сон;

артериальное давление повышено ночью и утром.

Апноэ страдают не только взрослые, но и дети. Если ваш ребенок страдает гиперактивностью, это может свидетельствовать об апноэ у него. Стоит проследить, как ребенок спит: просыпается ли ночью, испытывает ли проблемы с дыханием.

Лечение храпа