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2 часа назад

Врач объяснил, как избавиться от храпа

РИА "ФедералПресс"

Храп может быть причиной постоянной сонливости и проблем с памятью, рассказал Эдуард Вязьменов. Все дело в том, что храп может сопровождаться болезнью, которая называется синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

Врач объяснил, как избавиться от храпа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Что такое храп и апноэ

Во время сна у человека верхние дыхательные пути на уровне глотки падают, издавая тот самый раздражающий звук. Из-за этого спящий не дышит более 10 секунд, и мозг прерывает сон, чтобы человек вдохнул. Спящий тут же засыпает, не помня о пробуждении. И такое повторяется много раз за ночь. Это и есть апноэ. Таким недугом страдают люди с лишним весом. Вред организму При апноэ человек может не дышать на протяжении двух минут. И так повторяется более 10 раз за час. Из-за этого страдает нервная система, и, как следствие, человек не высыпается, испытывает проблемы с памятью и интимной жизнью. Симптомы Апноэ можно узнать по нескольким симптомам:

  • нарушения сна более 6 месяцев;
  • дневная сонливость;
  • избыточная масса тела;
  • храп громкий и порывистый;
  • беспокойный сон;
  • артериальное давление повышено ночью и утром.

Апноэ страдают не только взрослые, но и дети. Если ваш ребенок страдает гиперактивностью, это может свидетельствовать об апноэ у него. Стоит проследить, как ребенок спит: просыпается ли ночью, испытывает ли проблемы с дыханием.

Лечение храпа

Стоит начать с причин этого недуга: искривленная носовая перегородка, а у детей увеличенные миндалины. Вылечиться можно с помощью терапии СИПАП. Но придется спать с маской на лице достаточно долго. Аппарат поддерживает постоянное давление в дыхательных путях, благодаря чему храп уходит. Также можно сделать операцию, если так решит врач. Детям же удаляют миндалины, пишет «Комсомольская правда». Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем черешня полезна для организма.

Болезни и лекарства,
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