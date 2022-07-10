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4 часа назад

Чем можно заразиться через полотенце

Вечерняя Москва

Через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозным моллюском (кожное заболевание). Чаще всего заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Об этом сообщила инфекционист Татьяна Чаленко.

Чем можно заразиться через полотенце
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее. Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому очень важно перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога. Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом, — рассказала она.

По словам медика, если выявить заболевание на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Клинически инфекция проявляется в виде мелких папул (узелковое образование — прим. «ВМ») беловатого цвета на коже, отметила инфекционист.

— Важно проводить лечение своевременно, когда появились только единичные высыпания. Удаляются папулы химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом, — добавила Чаленко в беседе с URA.RU.

Дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано объяснила, как выявить опасные веснушки. По ее словам, веснушки не представляют никакой опасности для человека, их наличие на лице объясняется распределением меланина в коже.

Болезни и лекарства,
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