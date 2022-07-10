Чем можно заразиться через полотенце

— Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее. Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому очень важно перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога. Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом, — рассказала она.