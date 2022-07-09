Как слезть с сосудосуживающих капель

В настоящее время проблема злоупотребления сосудосуживающими каплями очень актуальна. Многие люди, не задумываясь о последствиях, используют такие препараты постоянно, не осознавая зависимость. И.о. заведующего оториноларингологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Елена Куликова в беседе с "Рамблером" дала рекомендации, как избавиться от медикаментозной зависимости.
По словам врача, причина возникновения привыкания лежит в особенностях строения полости носа. Большой объем носовых ходов занимают валикообразные косточки – нижние носовые раковины, длина их около 7 см. На их поверхности располагаются многочисленные клубочки сосудов, так называемые кавернозные тельца, уточнила эксперт.
Как отметила доктор, при определенных сопутствующих проблемах отек в полости носа сохраняется и возникает потребность продолжать использовать сосудосуживающие средства. Это может происходить, по словам оториноларинголога, при наличии такой патологии, как аллергия, хронических воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух, анатомических особенностей в полости носа, заболеваниях сердечно сосудистой системы, дефиците железа.
Специалист подчеркнула, что в случае длительно сохраняющейся заложенности носа, нельзя заниматься самолечением. Она настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться к оториноларингологу для обследования и подбора адекватной терапии.