Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Врач Ткаченко: Отвращение к еде и тошнота могут быть симптомами повреждения мозга

runews24.ru

Отвращение к еде и тошнота могут быть признаками различных повреждений мозга. Такие симптомы описал в комментарии Ura.ru врач-терапевт, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени Василенко Первого МГМУ имени Сеченова Петр Ткаченко.

Тошнота может быть симптомом повреждения мозга
Фото: runews24.rurunews24.ru

По его словам, длительная тошнота и непреходящая рвота свидетельствуют о необходимости пройти консультацию у невролога. Врач отметил, что причины такого расстройства могут быть психогенного характера.

Ткаченко добавил, что это происходит, если в жизни человека произошло какое-то травмирующее событие. Позывы к рвоте иногда бывают у больных диабетом и людей с заболеваниями ЖКТ.

По словам специалиста, у переболевших коронавирусом тоже нередко возникает такой симптом. Во время беременности организм также может неадекватно реагировать на некоторые продукты, добавил он.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители