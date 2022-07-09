Тошнота может быть симптомом повреждения мозга

Отвращение к еде и тошнота могут быть признаками различных повреждений мозга. Такие симптомы описал в комментарии Ura.ru врач-терапевт, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени Василенко Первого МГМУ имени Сеченова Петр Ткаченко.

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По его словам, длительная тошнота и непреходящая рвота свидетельствуют о необходимости пройти консультацию у невролога. Врач отметил, что причины такого расстройства могут быть психогенного характера.

Ткаченко добавил, что это происходит, если в жизни человека произошло какое-то травмирующее событие. Позывы к рвоте иногда бывают у больных диабетом и людей с заболеваниями ЖКТ.