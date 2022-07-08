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1 час назад

«Кто-то ползает под кожей»: что такое тактильные галлюцинации и почему они возникают

Вечерняя Москва

Несмотря на то что тактильные галлюцинации довольно редкое явление, они все же случаются у людей с психологическими проблемами. Проявляется этот синдром физическими прикосновениями, которых нет на самом деле, и различными неприятными ощущениями во внутренних органах и на коже.

Что такое тактильные галлюцинации и почему они возникают
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам психолога Юлии Зотовой, подобные проявления возникают бесконтрольно и неосознанно:

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— Мы привыкли доверять своим ощущениям и органам чувств, поэтому, когда у пациента возникает галлюцинация тактильного характера, ему кажется, что все происходит в реальности.

Психолог пояснила, что у больного возникают ощущения, будто его щекочут под кожей или кто-то ползает там. Иные утверждают, что чувствуют, как черви перемещаются в руке или ноге:

— Такие фантомные ощущения связывают с бредом наружной или внутренней зоопатии.

Чувство угрозы жизни или надвигающегося страха, по мнению специалиста, еще одно из многочисленных проявлений недуга:

— Такие эмоции происходят в момент, когда начинается галлюцинация. Кажется, что ваше тело сжимает или кусает какое-то существо, и возникает страх, что этот кто-то своими прикосновениями вас может убить или задушить.

По словам эксперта, чаще всего тактильные галлюцинации, как правило, возникают у людей с расшатанной психикой, у тех, кто принимает наркотические средства или спиртное.

При неврологических заболеваниях тоже возможны такие проявления, уточнила Зотова.

Она рассказала, что лечение галлюцинаций лучше начинать с кабинета психиатра, который обследует и сделает полную диагностику. Таким больным также не лишним будет наведаться на консультацию к неврологу.

Частой причиной фантомных ощущений и видений является, в том числе, и развитие опухолевых процессов, предупредила врач. Следовательно, без консультации онколога тоже не обойтись. Только лишь после выявления причины развития недуга можно назначать терапию.

Лечение в стационарном формате производится в период обострения недуга, в период затишья прием специальных средств и контроль врачей производится амбулаторно, заключила Зотова.

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