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1 час назад

Врач назвал неожиданный симптом повреждения мозга

Lenta.ruиещё 2

Отвращение к еде, которое сопровождается тошнотой, может свидетельствовать о различных повреждениях мозга. О таком неожиданном симптоме рассказал Ura.ru врач-терапевт, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени Василенко Первого МГМУ имени Сеченова Петр Ткаченко.

Врач назвал неожиданный симптом повреждения мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он напомнил, что тошнота может появляться по разным причинам.

«Если это длительная тошнота и непреходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение»,

— сказал Ткаченко.

Такое происходит, если человек пережил какое-то травмирующее событие, указал специалист. Кроме того, рвотные позывы часто наблюдаются у диабетиков и людей с заболеваниями ЖКТ.

Иногда организм может неадекватно реагировать только на некоторые продукты, это случается во время беременности, разъяснил терапевт. По словам Ткаченко, пациенты после перенесенного COVID-19 также сталкиваются с этой проблемой.

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