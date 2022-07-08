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2 часа назад

Со старческим слабоумием посоветовали бороться танцами

Lenta.ru

Эксперт по работе мозга, автор методики развития памяти и внимания SMART&ART Лариса Шелудченко посоветовала бороться со старческим слабоумием при помощи танцев. Связь здоровья мозга и движений под музыку она затронула в беседе с «Лентой.ру».

Со старческим слабоумием посоветовали бороться танцами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Шелудченко, исследования показали, что танцы лучше помогают сохранить когнитивные навыки на начальной стадии деменции, чем чтение, разучивание иностранных языков, упражнения для памяти и внимания и другие интеллектуальные нагрузки.

Во время парного танца стимулируются двигательная и сенсорная зоны мозга, гипоталамус, который связан с долговременной памятью, тренируются область Вернике и лобные доли, которые отвечают за осознанное внимание и сознательную память, объяснила специалистка.

Шелудченко также отметила, что пять-десять минут танцев станут лучшей разминкой во время мозгового штурма или собраний.

«Если во время брейнсторминга выделить время на физическую активность и потанцевать в команде, то результаты мозгового штурма будут более эффективными, поскольку такая активность стимулирует гибкость решений и творческий подход, не говоря уже об улучшении коммуникации внутри команды»,

— резюмировала она.

Болезни и лекарства,
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