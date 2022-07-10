Можно ли избавиться от боли с помощью дыхания

Когда нам надо избавиться от боли, первое, о чем мы думаем — таблетки. А можно ли избавиться от болевого синдрома с помощью дыхания? Об этом "Рамблеру" рассказала заведующая кафедрой "Ментальные практики" Академии социальных технологий Галина Лабковская.

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По словам специалиста, с помощью дыхательных практик, действительно, можно снять болевой синдром. Но важно понимать, что неподготовленному человеку, а также тому, кто не умеет управлять своим вниманием и имеет сложности с расслаблением, превратить процесс дыхания в лекарство будет крайне сложно.

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К снятию боли без медикаментов стоит прибегать, когда нет возможности оперативно получить медицинскую помощь, например, ночью заболел зуб и нужно дождаться утра, чтобы обратиться к специалисту. Но, используя инструменты и техники, о которых пойдет речь, надо отдавать себе отчет в том, что боль - это сигнал организма: какие-то его процессы нарушены и требуют внимания. Снимать боль раз за разом и не посещать врача, не разбираясь с причиной боли, - неправильная стратегия.

Эксперт объяснила, что существуют самые разные практические рекомендации. Нужно пробовать разные, тренироваться и определять то, что подходит вам.

Один из самых действенных способов — направить внимание в то место, которое болит, и начать дышать, мягко снимая напряжение. При этом говорите себе фразу: «Я вдыхаю и каждый вдох направляет и проводит в боль волну расслабления», «Я выдыхаю и на выдохе отпускаю боль». Можно визуализировать боль, представив ее в виде красного шара, или любого другого подходящего вам образа, который в процессе дыхания становится меньше и бледнее по цвету.

Галина Лабковская Заведующая кафедрой "Ментальные практики" Академии социальных технологий.

При этом нужно не "уходить" вниманием в боль, концентрация исключительно на ней не позволит расслабиться.

Поэтому первая задача – расслабиться и перевести внимание в другие части тела. Например, если болит зуб, напряжено лицо, можно перенаправить внимание на конечности. На каждом вдохе погружайте в это место внимание, а на выдохе – расслабление, которое надо распространить по всему телу. Визуализируйте как это приятное ощущение обволакивает все тело.

Галина Лабковская Заведующая кафедрой "Ментальные практики" Академии социальных технологий.

По словам эксперта, испытывая боль, человек зажимается, тем самым усиливая дискомфорт и стресс. Очевидно, что выздоровлению, снятию напряжения способствует расслабление, а дыхание является проводником к такому состоянию.

Поэтому в основе описанных техник по снятию боли через дыхание - мягкая концентрация – умение сосредоточить свое внимание и энергию на определенной части тела. Работа ведется по принципу: где внимание, там и энергия. А болевые зоны и являются именно таким сосредоточением энергии, организм борется и делает все возможное, чтобы вы направили в это место чистое, отшлифованное от эмоций, внимание.

Галина Лабковская Заведующая кафедрой "Ментальные практики" Академии социальных технологий.