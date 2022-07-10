Можно ли избавиться от боли с помощью дыхания

Когда нам надо избавиться от боли, первое, о чем мы думаем — таблетки. А можно ли избавиться от болевого синдрома с помощью дыхания? Об этом "Рамблеру" рассказала заведующая кафедрой "Ментальные практики" Академии социальных технологий Галина Лабковская.
По словам специалиста, с помощью дыхательных практик, действительно, можно снять болевой синдром. Но важно понимать, что неподготовленному человеку, а также тому, кто не умеет управлять своим вниманием и имеет сложности с расслаблением, превратить процесс дыхания в лекарство будет крайне сложно.
К снятию боли без медикаментов стоит прибегать, когда нет возможности оперативно получить медицинскую помощь, например, ночью заболел зуб и нужно дождаться утра, чтобы обратиться к специалисту. Но, используя инструменты и техники, о которых пойдет речь, надо отдавать себе отчет в том, что боль - это сигнал организма: какие-то его процессы нарушены и требуют внимания. Снимать боль раз за разом и не посещать врача, не разбираясь с причиной боли, - неправильная стратегия.
Эксперт объяснила, что существуют самые разные практические рекомендации. Нужно пробовать разные, тренироваться и определять то, что подходит вам.
При этом нужно не "уходить" вниманием в боль, концентрация исключительно на ней не позволит расслабиться.
По словам эксперта, испытывая боль, человек зажимается, тем самым усиливая дискомфорт и стресс. Очевидно, что выздоровлению, снятию напряжения способствует расслабление, а дыхание является проводником к такому состоянию.
К сожалению, просто «продышать» боль не поможет избавиться от нее, к дыханию должно быть подключено внимание и полное расслабление. Поэтому, учитесь владеть собой, своими эмоциями и мыслями, и помните, что потенциал таких навыков велик. Но боль – это важный сигнал, который требует обращения за квалифицированной медицинской помощью.